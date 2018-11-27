توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء ، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا . كما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بمجموع أرجاء البلاد.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة ، خلال الليل والصباح ، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بكافة ربوع البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 3 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 4 و 09 درجات بكل من السايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 15 و 19 درجة بأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 11 و 16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 21 درجة بكل من السايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وبالقرب من السواحل . وستكون مابين 22 و27 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ، وهائج مابين طنجة وطانطان، ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وكاب سيم ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.