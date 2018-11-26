الدكالي يتشبث بالمستشفى الإقليمي الجديد في وزان

هسبريس ـ و.م.ع

قالت وزارة الصحة إنها حريصة على إخراج المستشفى الإقليمي الجديد بوزان إلى حيز الوجود، في أقرب وقت ممكن، وتجهيزه بالآليات والتجهيزات البيوطبية الأساسية.

وتوجهت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، صوب ساكنة إقليم وزان ومنتخبيهم وكل الفعاليات قائلة إنها ستحرص، أيضا، على تزويد المستشفى الجديد بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية؛ بما يكفل سير جميع مصالحه العلاجية والاستشفائية حتى يتمكن من تقديم خدمات صحية في مستوى انتظارات ساكنة هذا الإقليم.

وشدد المصدر ان الوزارة "واعية بضرورة تعزيز العرض الصحي في العديد من الجهات والأقاليم، لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية واستشفائية قائمة على مبدأي القرب والجودة، وتقليص الفوارق المجالية، وكذا تخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجهوية والجامعية".

كما سيتم العمل على تخصيص 20 مليون درهم برسم سنة 2019، وفق البلاغ، من أجل البدء في الأشغال، على أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة لمواكبة الأشغال خلال السنة المالية 2019، وذلك حسب تقدم الأشغال بالمشروع.

وذكر المصدر بأنه قد تمت برمجة بناء وتجهيز مستشفى إقليمي جديد بمدينة وزان، إلا أن هذا المشروع عرف، قبل انطلاقته، عدة تعثرات خارجة عن اختصاصات وزارة الصحة، وبفضل التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمنتخبين إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، بدا أن المشروع سيرى النور قريبا ولم يتم إقباره.

وأكدت الوزارة أنه تم تفويض الاعتمادات المالية المتعلقة بدراسات هذا المستشفى برسم السنة المالية 2018 بمبلغ قدره 10 ملايين درهم، كما أنه يجري العمل مرة أخرى على فتح طلب العروض للهندسة المعمارية من طرف مديرية الأشغال العمومية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، وذلك بعد عدم اختيار أي مهندس معماري في فتح طلب العروض للهندسة المعمارية السابق.