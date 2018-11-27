متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت

هسبريس من الرباط

بعدما نسّق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ما بينهم، خرجت مجموعة من شباب مدينة تيفلت، أمس الاثنين، إلى الميدان من خلال تنظيم مبادرة خيرية تحت شعار #_زيرو_جائع #_Zero_Hunger.

وعمل المشاركون في المبادرة على توزيع وجبات غذائية على المشردين وأطفال الشوارع بمدينة تيفلت، مع تشكيل فريق عمل مكلف بالقيام بهذه المبادرة مرتين في الشهر، داعين في الوقت ذاته المحسنين إلى التطوع والانخراط في هذا العمل الإنساني.

وتهدف المبادرة، بحسب المنظمين، إلى "إعادة إحياء قيمة أخلاقية تتمثل في التكافل الاجتماعي التي بدأت تندثر رويدا رويدا من المجتمع المغربي، كما يروم نفض الغبار عن تيمة ثقافية كونية تتجلى في التضامن بين أفراد المجتمع، إضافة إلى نشر بذور التعاون والخير في نفوس الناس، خاصة الأجيال الصاعدة".

وحسب فريق العمل بهذه المبادرة، فإنها تهدف أيضا إلى "لفت أنظار صناع القرار، من منتخبين وسلطات ومجتمع مدني وإعلام، إلى هذه الشريحة المنسية من المجتمع المغربي"، مشيرين إلى أن "المبادرة التطوعية الخيرية تأتي في سياق دولي هام يتعلق بالتغذية، حيث سنّت فرنسا مؤخرا قانونا يمنع المطاعم والأسواق الممتازة من رمي المواد الغذائية التي لم يتم بيعها ومازالت صالحة للأكل من أجل التبرع بها للمتشردين".