24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المريني تبكي رحيل الصقلي وبنشريفة .. شاعر بهاء وعلامة معطاء
- إفران تتزين لاستقبال الثلوج وسكان الضواحي يعانون ويلات الزمهرير
- وأخيرا البُراق...
- جامعي يرهن تطور أنظمة الحكم والشعوب بإرساء الاتحاد المغاربي
- رجال الأمن بين التظلمات الإدارية والإخلال بأخلاقيات المهنة
المنصوري تنتفض ضد بنشماش وتحذر من نهاية "الأصالة والمعاصرة" (5.00)
"ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)
المعهد الملكي يرصد تموقع المغرب بالعالم عبر 178 مؤشراً استراتيجياً (5.00)
العثماني يرفع شعار "مجرمون مجرمون قتلة عمر بنجلون" بالبرلمان (5.00)
- المغرب ينتظر الرد الجزائري الرسمي على مبادرة الملك محمد السادس - (109)
- رواندا .. من "جحيم" الحروب الأهلية إلى "نعيم" الاقتصادات الإفريقية - (98)
- "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي - (58)
- الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية - (53)
- نيران الغضب تلتهم "البام" .. رافضون لبنشماش يدقّون باب أخنوش - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت
بعدما نسّق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ما بينهم، خرجت مجموعة من شباب مدينة تيفلت، أمس الاثنين، إلى الميدان من خلال تنظيم مبادرة خيرية تحت شعار #_زيرو_جائع #_Zero_Hunger.
وعمل المشاركون في المبادرة على توزيع وجبات غذائية على المشردين وأطفال الشوارع بمدينة تيفلت، مع تشكيل فريق عمل مكلف بالقيام بهذه المبادرة مرتين في الشهر، داعين في الوقت ذاته المحسنين إلى التطوع والانخراط في هذا العمل الإنساني.
وتهدف المبادرة، بحسب المنظمين، إلى "إعادة إحياء قيمة أخلاقية تتمثل في التكافل الاجتماعي التي بدأت تندثر رويدا رويدا من المجتمع المغربي، كما يروم نفض الغبار عن تيمة ثقافية كونية تتجلى في التضامن بين أفراد المجتمع، إضافة إلى نشر بذور التعاون والخير في نفوس الناس، خاصة الأجيال الصاعدة".
وحسب فريق العمل بهذه المبادرة، فإنها تهدف أيضا إلى "لفت أنظار صناع القرار، من منتخبين وسلطات ومجتمع مدني وإعلام، إلى هذه الشريحة المنسية من المجتمع المغربي"، مشيرين إلى أن "المبادرة التطوعية الخيرية تأتي في سياق دولي هام يتعلق بالتغذية، حيث سنّت فرنسا مؤخرا قانونا يمنع المطاعم والأسواق الممتازة من رمي المواد الغذائية التي لم يتم بيعها ومازالت صالحة للأكل من أجل التبرع بها للمتشردين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
من بين اسباب تقدم الشعوب هو العمل التطوعي
نعم هذا ما ينقصنا أن يهتم بعضنا ببعض