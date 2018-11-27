"ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة"

أيوب صدور من وزان

أعلن المجلس الجماعي بمدينة وزان عن اسم الشركة الجديدة التي أنيطت بها مهمة تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية الصلبة بدار الضمانة، عقب اجتماع لجنة فتح الأظرفة من أجل دراسة طلبات العروض للمشاركين في الصفقة 14/2018 المتعلقة بالتدبير المفوض للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة، التي شاركت فيها ست شركات.

عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي، قال في تصريح لهسبريس: "لقد تم اعتماد دفتر تحملات جديد يستجيب لحاجيات وتطور المدينة وتقسيم المجال الترابي ويراعي ويحمي حقوق المستخدمين، مع إدراج مناطق أخرى ومرافق لم تكن تشملها الاتفاقية السابقة؛ وذلك بهدف تدارك الاختلالات والتخفيف من حدة المشكل وإزالة النقط السوداء".

وأضاف علاوي أنه "بعد دراسة كل ملفات المشاركين، نالت الصفقة شركة ميكومار بمبلغ يقدر بـ 11999122,27 درهما، وستشرع في مزاولة مهامها ابتداء من 01/01/2019، بعد المصادقة من طرف السلطات المختصة".

وأشار المسؤول الجماعي ذاته إلى أن مهام الشركة الجديدة ستشمل، بالإضافة إلى جمع النفايات وغسل الشوارع الرئيسية، مقابر المدينة كمرفق عمومي، "لتشمل عملية التنظيف الأحياء والأموات، إلى جانب انخراط الشركة في عمليات التحسيس والتوعية باعتبار المواطن فاعلا أساسيا في المهمة"، وفق تعبيره.

كما أعرب المتحدث ذاته عن الأمل في أن يشهد القطاع تحسنا ملحوظا في الخدمات، وتطورا كبيرا في الأداء، وانخراط الجميع في الحفاظ على نظافة وجمالية المدينة.