لجان تفشل في إقناع "معتصمي الإسعاف" بتنغير

هسبريس من زاكورة

تواصل ساكنة دوار تولوالت، التابع للجماعة القروية اكنيون بإقليم تنغير، اعتصامها بمركز تزارين في إقليم زاكورة، الذي تخوضه منذ يوم الجمعة، للمطالبة بتمكينها من سيارة إسعاف سبق للعامل السابق لإقليم تنغير أن وعد الساكنة بها.

وتشبثت الساكنة بمطلبها المتمثل في تمكينها من سيارة إسعاف كحل لمغادرة مكان اعتصامها والعودة إلى دوار تولوالت التابع لإقليم تنغير، مشددة على أن تشتيت المعتصم بدون تسليمهم سيارة إسعاف أصبح من المستحيلات، ولن يقبلوا بأي حوار في هذا الإطار، وفق تعبيرهم.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب عامل إقليم تنغير بالنيابة بالتدخل من أجل تسليمهم الوسيلة المذكورة، وشعارات أخرى تندد بالتهميش والإقصاء المفروضين على الدوار من قبل المسؤولين، وفق تعبير الشعارات ذاتها.

ولفتت الساكنة المحتجة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى أنها لم تعد تثق في الوعود المقدمة لهم من مسؤولي إقليم تنغير، مبرزة أنها مستعدة لمواصلة اعتصامها لشهور حتى يتم تحقيق المطلب المرفوع، مؤكدة أن التلاميذ جميعا قاطعوا الدروس منذ الخميس لمشاركتهم في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي يطالبون من خلاله بتوفير سيارة إسعاف.

جمال غدوش، فاعل جمعوي ومهتم بمجال الطفولة بزاكورة، أوضح أن السلطات الإقليمية بتنغير وزاكورة يجب أن تتدخل من أجل تسليم سيارة الإسعاف للمحتجين أو فض المعتصم، لإرجاع التلاميذ إلى الأقسام الدراسية، مبرزا أن التلاميذ والأطفال بصفة عامة مكانهم الفصول الدراسة وليس الاحتجاجات.

الجمعوي ذاته حمّل المسؤولية لما سماه "السلطات المختصة" في الوضع المزري الذي يعيشونه الأطفال حاليا في معتصم أولياء أمورهم بمركز تزارين، خصوصا أنهم معرضون للبرد وللعذاب بسبب قلة التغذية والنظافة، لافتا إلى أنه "لا يجب التساهل مع أي جهة كيفما كانت التي تستخدم الأطفال الأبرياء كدروع بشرية"، مشددا على أن الوضع لم يعد يبشر بخير ويجب إنهاء معاناة أولئك الأطفال والنساء.

وطالب المتحدث ذاته الساكنة المحتجة بقبول المقترحات المقدمة إليهم من طرف اللجان التي زارتهم أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المسيرات والاعتصامات التي تغلق فيها أبواب الحوار سيتم تفكيكها بالقوة العمومية ومن المحتمل أن تكون هناك اعتقالات، لأن جميع الحلول المقترحة يتم رفضها لأسباب مجهولة، وفق تعبيره.

من جهته، أكد مصدر مسؤول بعمالة إقليم زاكورة، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جميع المحاولات التي قامت بها اللجان التي فتحت الحوار مع المحتجين بأمر من والي الجهة وعامل زاكورة وعامل تنغير باءت بالفشل، مشيرا إلى أن مطلب هؤلاء لم يعد يقتصر فقط في سيارة إسعاف بل هناك خلفيات أخرى، لافتا إلى "أن الحل يوجد بعمالة تنغير وليس بتراب تزارين التي توجد بعمالة زاكورة"، محملا المسؤولية للمحتجين في ما ستؤول إليه الأوضاع، وفق تعبيره.