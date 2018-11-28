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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والهضاب العليا، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية.

كما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية ، خلال الليل والصباح فوق السواحل والسهول الأطلسية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 4 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 4 و 10 درجات بكل من السايس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل والسهول الشمالية والجنوب الشرقي ، وما بين 10 و15 درجة بالسواحل والسهول الوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 15 و 19 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 11 و 17 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بكل من السايس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وبالسواحل والسهول الشمالية والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس وبالجنوب الشرقي . وستكون مابين 20 و30 درجة بدكالة وعبدة والشاوية وسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ومابين طرفاية والعيون ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

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