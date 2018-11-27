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كُتّاب وآراء
منظمة دولية تلتفت إلى دار الطالب بآيت باها
عادت المنظمة الدوليةINTERNATIONAL INNER WHELL إلى تعزيز علاقتها بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب بآيت باها؛ وذلك عبر إشراف وفد، تترأسه فلورونس غوفو، المديرة العامة للمنظمة، على توزيع أغطية ومواد غذائية وكتب ومراجع وأدوية على المقيمين بالمؤسسة. كما جرى تسليم كمية من مواد الصباغة مخصّصة لطلاء المراقد، بالإضافة إلى شتلات وأغراس.
المسؤولة في المنظمة الدولية، التي كانت مرفوقة بعضوات فرعها بمدينة أكادير، والسلطات المحلية ومسيري الجمعية والتعاون الوطني، تفقّدت، بعد زوال أمس، مختلف مرافق دار الطالب بآيت باها، حيث اطلعت على الخدمات التي تُقدمها المؤسسة لفائدة المستفيدين من تلاميذ المنطقة الجبلية لاشتوكة آيت باها، الذين يُتابعون دراستهم بالسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي.
وقال محمد بن التاجر، رئيس جمعية دار الطالب بآيت باها، في تصريح لجريدة هسبريس: "التدخل التطوعي لهذه المنظمة الدولية يدخل في إطار الشراكة القائمة بيننا منذ سنين، وغايتنا المشتركة هي العناية بالأطفال والتلاميذ بالوسط القروي وبالمناطق النائية عموما، وتوفير ظروف إقامة وإيواء وتغذية ملائمة، تساعد التلاميذ على التفرغ لتحصيلهم الدراسي".