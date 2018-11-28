متخصصون يقاربون التدبير المالي بجماعة طنجة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

قال اليزيد إيناو، رئيس قسم المالية بجماعة طنجة، إن ميزانيات الجماعات تعتبر أداة لتحقيق الأهداف، ولتوقع مجموع التكاليف والنفقات، كما أنها وثيقة أساسية للتدبير الأمثل لموارد الجماعة، المحدودة بطبيعتها، من أجل توزيع ناجح وفق سلم الأولويات.

وأضاف اليزيد، في معرض مداخلة له الثلاثاء بطنجة خلال ندوة "التدبير المالي لجماعة طنجة وسؤال الحكامة"، التي نظمها مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث، أن ميزانية الجماعة، من خلال المنطلق سالف الذكر، "تشكل منصة إطار أساسي للنقاش حول قضايا الحكامة والديمقراطية التشاركية، وحول الحاجيات الأساسية للساكنة".

ومحلّلا لبنية ميزانية الجماعية، أشار المتحدث إلى أنها تتكون من ميزانية تسيير، وميزانية تجهيز، وحسابات خصوصية، إن وجدت، موضحا أن ميزانية التسيير تتكون من شقّي المداخيل والنفقات.

وزاد المتحدث أن الأولى تأتي من خلال الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين المنظمة، وكذا منتوج الخدمات المقدمة من طرف الجماعة في إطار مرافقها كسوق الجملة والمحطة الطرقية وغيرها، وكذا عائدات الممتلكات. وبالنسبة للنفقات، فهي تتمثل في رواتب الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء، وغيرها

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وعلى مستوى التجهيز، اعتبر اليزيد أن إنجاز ميزانية تشاركية لا يكون إلا في هذا الشقّ، الذي يتأتى من الفائض المحقق أو إمدادات الدولة للجماعة، "بينما تلجأ الجماعة إلى الحسابات الخصوصية لتدبير قطاع معين يكون خارج الميزانية، كتثمين وبيع العقارات وتهيئتها للبحث عن تمويل ذاتي للجماعة، وهو ما أقدمت عليه جماعة طنجة مؤخرا".

وعن وضعية مالية جماعة طنجة في السنوات الثلاث الأخيرة، كشف رئيس قسم المالية بجماعة طنجة أن مجموع ميزانيتها لم يتجاوز 731 مليون درهم، بالوتيرة نفسها لمدة 3 سنوات.

وأضاف اليزيد أن "جماعة طنجة لجأت إلى ثلاثة خيارات لتدعيم وتنمية الموارد الذاتية للجماعة: من خلال المخزون الجبائي، وإمدادات وزارة الداخلية، وأخيرا البحث عن صيغ جديدة للتمويل للخروج من المأزق المالي، وقد لجأنا له خلال دورة المجلس الأخيرة، وهو تثمين العقارات لإعادة تهيئتها وبيعها لاستخلاص موارد إضافية من الأراضي، وهي عملية ذكية جدا تتحول فيها الجماعة إلى منعش عقاري يرفع قيمة أراضيه لمداخيل إضافية".

عبد اللطيف بروحو، برلماني مستشار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حاول من جانبه التركيز على دور الجماعة الحقيقي (الدور التنموي) في إطار منظومة اللامركزية.

وقال بروحو إن القانون التنظيمي "يعطي شكلا آخر وبنية أخرى لميزانية الجماعة بناء على برنامج متوسط الأجل، وهي الهندسة التي وضعها المشرع بحيث تلزم الجماعات برؤية تنموية"، متسائلا ما إذا كان بإمكان الجماعات أن تتأقلم مع هذه المنظومة، مشترطا لحصول ذلك "وجوب وجود تحليل مالي، الذي ليس هو تجميع المعطيات، بل يتكون من 124 مؤشرا وفق ما وضعته المنظمات الدولية".

وزاد بروحو أن المغرب اعتمد 10 مؤشرات، هي التي تعتمد عليها وزارة المالية، داعيا المجتمع المدني إلى الاطلاع أكثر على هذه التفاصيل من أجل تحقيق هدف الندوة وموضوعها المتمثل في "الحكامة والتشاركية".