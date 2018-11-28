شكاوى من "أوضاع مزرية" لتجمعات سكنية بطنجة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

يشتكى ساكنة عدد من التجمعات السكنية المحاذية لطريق الرباط بمدخل مدينة طنجة من تراكم المشاكل التي تعاني منها منطقتهم؛ وهو ما حذا بهم إلى إطلاق حملة توعية من أجل التعبئة لإيصال أصواتهم إلى مسؤولي المدينة.

وتعرف هذه التجمعات، وفق تصريحات متطابقة للسكان، مشاكل على عدة مستويات، تتمثل في البنية التحتية المهترئة وانعدام الأمن إضافة إلى مشكل الإنارة العمومية.

يقول عبد العزيز الرحماني، عضو جمعية "النهضة"، إن مبادرة التوعية جاءت كبداية من أجل تعريف الساكنة أكثر بالجمعية نفسها وحلحلة المشاكل الموجودة بالحي، "إضافة إلى الترويج لصفحة أنشأناها على فيسبوك مفتوحة في وجه السكان لعرض مشاكل الحي، وعلى أمل تجاوب المسؤولين، وإلا فسنضطر لتنظيم وقفات احتجاجية والتصعيد أكثر".

ويوضح المتحدث في تصريح لهسبريس "نظمنا فعلا وقفات سابقا، وفي كل مرة كان يحدث ذلك يقوم المسؤولون بحلول ترقيعية لتهدئة الوضع على غرار معبر استثنائي رئيسي تم فتحه بالحي".

هذا المعبر، وفق المتحدث، يصبح وضعه مزريا جدا بمجرد تساقط أولى قطرات أمطار الخير، "كما أن الإنارة العمومية شبه منعدمة بالحي، وتغيب تماما في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحي".

وزاد الرحماني: "نطالب أيضا بأن تتم إعادة تهيئة مدخل الحيّ الذي يتحول إلى نهر عند تساقط الأمطار بغزارة، مثلما حدث في الأيام الأخيرة".

وأوضح الفاعل الجمعوي، في الأخير، أن السكان توجهوا بعدد كبير من الشكاوى إلى أكثر من جهة؛ لكن "دون أن تلقى أي صدى أو تفاعل".