توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب العليا.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية في مجموع البلاد. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل والسهول الأطلسية مع قطرات مطرية خلال الليلة القادمة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى غربية إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 4 و10 درجات بالسايس، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل والسهول الشمالية والجنوب الشرقي. كما ستتراوح ما بين 10 و15 درجة بالسواحل والسهول الوسطى، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و19 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و17 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالشمال الشرقي ، والسايس، ومنطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية، والشياضمة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 23 و30 درجة بدكالة، وعبدة، والشاوية، وسوس، والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.