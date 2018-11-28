اعتداء على عمال نظافة يثير الاستنكار في طنجة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

أثار اعتداءٌ بهدف السرقة تعرّض له عمال للنظافة يشتغلون بشركة صولمطا، المفوض لها تدبير القطاع في جزء من مدينة طنجة، قبل أيام قليلة، جدلا واستنكارا من طرف المجتمع المدني وساكنة المدينة عموما.

وحصل "فيديو" نشر لهؤلاء العمال مباشرة بعد حادثة الاعتداء، بمنطقة مغوغة، على تعاطف الساكنة، خصوصا أن العمّال كانوا يشتغلون وقتها في وقت متأخر من الليل، وفي ظروف مناخية صعبة متمثلة في تهاطل الأمطار بغزارة.

وصرّح هؤلاء العمال بتعرّضهم لهجوم من طرف شخصين مسلحين طالباهم بمدّهما بمبلغ مالي، وبعد أن رفضوا طلبهما، قام أحدهما بكسر زجاج الشاحنة بمقبض سكين، ما أدى إلى تطاير الزجاج وإصابة السائق على مستوى عينه اليسرى.

ووجه عمال النظافة نداء عبر "الفيديو" ذاته، منددين بالمشاكل التي يتعرضون لها في مهنتهم، خصوصا الاعتداءات بمنطقة بنكيران، العالية ومغوغة، ومطالبين بتوفير الحماية لهم؛ كما نبّهوا إلى أنهم يتعرضون أكثر من مرة لتحرشات مماثلة، لكن العناية الإلهية تتدخل إما بتمكنهم من الفرار أو بتدخل مواطنين متواجدين بالمكان.

وتعليقا على هذا الحادث، قال محمد السندي، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ما حدث غير مقبول بالمرة، وزاد: "تعرّض عامل للنظافة للاعتداء يجعل السلامة الجسدية لهذه الفئة في خطر، ما لم يكن هناك تدخّل أمني عاجل لوضع حدّ لهذه الأفعال المتهورة".

وعن الحلول المقترحة والمفعّلة في هذا الإطار، أوضح المتحدث في تصريحه لهسبريس: "بدءاً من البارحة، بدأ عمال تلك المنطقة في العمل نهاراً كحلّ أوليّ لحمايتهم وتجنب تعرضهم لاعتداءات أخرى، لأن التوقف عن العمل احتجاجاً سيكون المتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى، مع أنه لا ذنب له".

وأضاف السندي: "لو كان المشكل مع إدارة الشركة لحللناه في دقائق، لكن المشكل أمني بالدرجة الأولى، لهذا نطالب بمزيد من الأمن لحمايتنا من هؤلاء الجانحين الذين يزيدون من معاناة هذه الفئة الهشّة، وكأن هذا ما كان ينقصها".

وزاد الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل مستنكرا: "اليوم تعرض عامل لإصابة على مستوى عينه، بينما لازال الجانحان طليقين حسب علمي. وما يدرينا أي نوع من الاعتداءات قد يتعرض لها العمال غدا؟".