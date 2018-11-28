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اعتداء على عمال نظافة يثير الاستنكار في طنجة

اعتداء على عمال نظافة يثير الاستنكار في طنجة
هسبريس – عبد الواحد استيتو
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 17:44

أثار اعتداءٌ بهدف السرقة تعرّض له عمال للنظافة يشتغلون بشركة صولمطا، المفوض لها تدبير القطاع في جزء من مدينة طنجة، قبل أيام قليلة، جدلا واستنكارا من طرف المجتمع المدني وساكنة المدينة عموما.

وحصل "فيديو" نشر لهؤلاء العمال مباشرة بعد حادثة الاعتداء، بمنطقة مغوغة، على تعاطف الساكنة، خصوصا أن العمّال كانوا يشتغلون وقتها في وقت متأخر من الليل، وفي ظروف مناخية صعبة متمثلة في تهاطل الأمطار بغزارة.

وصرّح هؤلاء العمال بتعرّضهم لهجوم من طرف شخصين مسلحين طالباهم بمدّهما بمبلغ مالي، وبعد أن رفضوا طلبهما، قام أحدهما بكسر زجاج الشاحنة بمقبض سكين، ما أدى إلى تطاير الزجاج وإصابة السائق على مستوى عينه اليسرى.

ووجه عمال النظافة نداء عبر "الفيديو" ذاته، منددين بالمشاكل التي يتعرضون لها في مهنتهم، خصوصا الاعتداءات بمنطقة بنكيران، العالية ومغوغة، ومطالبين بتوفير الحماية لهم؛ كما نبّهوا إلى أنهم يتعرضون أكثر من مرة لتحرشات مماثلة، لكن العناية الإلهية تتدخل إما بتمكنهم من الفرار أو بتدخل مواطنين متواجدين بالمكان.

وتعليقا على هذا الحادث، قال محمد السندي، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن ما حدث غير مقبول بالمرة، وزاد: "تعرّض عامل للنظافة للاعتداء يجعل السلامة الجسدية لهذه الفئة في خطر، ما لم يكن هناك تدخّل أمني عاجل لوضع حدّ لهذه الأفعال المتهورة".

وعن الحلول المقترحة والمفعّلة في هذا الإطار، أوضح المتحدث في تصريحه لهسبريس: "بدءاً من البارحة، بدأ عمال تلك المنطقة في العمل نهاراً كحلّ أوليّ لحمايتهم وتجنب تعرضهم لاعتداءات أخرى، لأن التوقف عن العمل احتجاجاً سيكون المتضرر منه المواطن بالدرجة الأولى، مع أنه لا ذنب له".

وأضاف السندي: "لو كان المشكل مع إدارة الشركة لحللناه في دقائق، لكن المشكل أمني بالدرجة الأولى، لهذا نطالب بمزيد من الأمن لحمايتنا من هؤلاء الجانحين الذين يزيدون من معاناة هذه الفئة الهشّة، وكأن هذا ما كان ينقصها".

وزاد الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل مستنكرا: "اليوم تعرض عامل لإصابة على مستوى عينه، بينما لازال الجانحان طليقين حسب علمي. وما يدرينا أي نوع من الاعتداءات قد يتعرض لها العمال غدا؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - akdim Abdessamad الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:05
في اليابان يسمونهم بمهندسي النظافة...و في المغرب يتعرضون للإهانه عجب.
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7
2 - خفافيش الشر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:05
الاعتداء على امراء النظافة هو اعتداء على الساكنة جمعاء فاذا ما رفض هؤلاء العمال العمل في هذا المجال بسبب الاعتداء عليهم من طرف بلطجية هذا المجتمع فستتكدس الازبال والنفايات في شوارعنا وتتحول الى مطارح ويمرض الشعب ولهذا يجب على الامن ان يكثف من مجهوداته وخرجاته الليلية لوضع حد لهذه الكائنات الشريرة وما اكثرها بالليل .
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3 - youssed maaseik الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:06
في نظري يجب أن يكون شرطي لكل ثلاث مواطنين حتى ننعم بالأمن والأمان لأن المغرب أصبح مثل كلومبيا وفنزويلا الكل مسلح حتى أصبحنا نخاف الخروج إلى الشارع العام. أطالب بتشغيل الشباب قي سلك الأمن والشرطة للحد من هذه الفوضى وتربية هؤلاء الصعاليك.
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4
4 - ولد البادية الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:18
الشكر و التقدير لطاقم هسبريس ،، ماذا ينتظر هذا الوطن يا ترى ? و ماذا يحمل عامل نظافة غير الهم و المعانات ، الحمدالله الشغل موجود لكل فئات الشعب و مؤهلاته كيف ما كانت مهنتك تجد عملا مناسبا في المغرب و انا صائب ، فقط قليل من الصبر و البحث و شمر على اكتافك و تلقى عمل ، أضعف و أفشل الأشخاص في العالم هم من يتجهون للسرقة و ما شابه قصد العيش ، و اللّٰه العظيم عندما اصادف عمال النظافة اقف لهم احتراما و اساعدهم قدر ما استطعت و ابتسم في وجوههم لكي لا يشعرون بالحگرة او الاحراج و ان دعت الضرورة اشتغل معهم ، نطالب من الجهات المعنية توفير الحماية لكل فئات المغرب و خاصة جنود الليل و الضرب بيد من حديد على كل متطفل يسعى لترهيب المواطنين و سلب ممتلكاتهم و زعزعة الحرية و الاستقرار ولا عفو لمثل هؤلاء بل الأعمال الشاقة و بناء الطرق الوعرة و الزراعة و الرعي و غيرها بالمؤسسات السجنية
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5 - BN ABDELLAH DE RABAT الأربعاء 28 نونبر 2018 - 18:21
انتشرت لبطاله الفقر المخذرات الاجرام في كل احياء وشواريع الاحياء شعبيه بجميع المدن المغربيه واكثرهم اجرام مدينة سلا ليل نهار سيبه احتلال طرقات واجرام طربرطورات ودراجات ناريه اكثر مستعمليه مجرمين واصحاب سوابق ولايحترمون قوانين السير وسب وشتم وتطاول على المسنين ولمواطن المسالم يجب ردعهم وتصدي لهم بكل الامكانيات كمى قلن شرطة المرور اصبحت تتساهل معهم يرتكبون مخلافات خطيره وسبب حقوق الانسان ودفاع عن هدلمتسيبين ولخارجين عن القانون بمساعدة بعض لمنتخبين وبعض لمتربصين الدين يتاجرون بصوروفديوهات هدفهم تحطيم دولة واشخاص كم قلت الاجرام انتشر بسلا واحيائه شعبيه من 11ليلا الى8ونصف صبحا ولااستتني براهيم لقنادل طيبي وطريق القطار مفرخ ومخباء اللصوص فاس طنجة لبيضاء سيدي سليمان الجديدة اكادير ترودانت مراكش داخله
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