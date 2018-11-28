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كُتّاب وآراء
"الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال
تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة جماعة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، إثر عزل فوزي بنعلال من قبل المحكمة الإدارية بالرباط.
وفاز "التجمع الوطني للأحرار"، في شخص عبد الرحيم بنلعدول، برئاسة جماعة الهرهور، بالإجماع، بعد انسحاب مرشحي حزب الاستقلال والعدالة والتنمية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة عمالة الصخيرات تمارة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع النفاذ المعجل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
اتمنى لهم رئاسة الحكومة لمستقبل مزدهر.
#أغاراس_أغاراس