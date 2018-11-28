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الرئيسية | جهات | "الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال

"الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال

"الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:18

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة جماعة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، إثر عزل فوزي بنعلال من قبل المحكمة الإدارية بالرباط.

وفاز "التجمع الوطني للأحرار"، في شخص عبد الرحيم بنلعدول، برئاسة جماعة الهرهور، بالإجماع، بعد انسحاب مرشحي حزب الاستقلال والعدالة والتنمية.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بعزل فوزي بنعلال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للهرهورة عمالة الصخيرات تمارة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع النفاذ المعجل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (64)

1 - جبلي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:29
يجب محاكمة الرئيس السابق ومصادرة ما نهبه بعد 40 سنة على راس هاته الجماعة او تبرئته بدل عزله دون محاكمة
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13
2 - بشرى الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:38
برافو لحزب الاحرار هنا يبين مدى قوته في الساحة السياسية مقعد تلو الاخر هنيئا
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-10
3 - السعدي منير الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:38
حزب التجمع يستحق الريادة لانه حزب وطني يشتغل في الميدان
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-7
4 - مريم الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:38
حان وقت التغيير حان وقت العمل والمعقول والتجمع هو البديل.
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-3
5 - كوثر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:39
مبروك لعبد الرحيم بن لعدول لفوزه بمقعد الرئاسة دمتم متفوقين
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6 - لبلى منصور الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:40
هادو هما الاحرار ديما رابحين وخدمتهم بدات كتبان
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-11
7 - مريم الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:40
حان وقت التغيير حان وقت العمل والمعقول والتجمع هو البديل.
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-10
8 - غزلان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
الاحرار لديهم اغراس اغراس كشعار ، ويستحقون جميع المناصب القيادية بجدارة واستحقاق هنيئاً لنا بهم
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-11
9 - عبيد المالك الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
دينامية كبيرة وغير مسبوقة في الحقل السياسي هي التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، في الحقيقة حزب الحمامة سيكون خير بديل والنتائج بدأت تظهر للجميع
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10 - ساميا الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
كان مؤكد أن يكونو هم الدين سيأخدون الرئاسة لانهم يشتغلون ميدانيا مبروك عليهم
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-7
11 - احمد محمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
للتوضيح فقط. نعم الذي فاز برئاسة المجلس هو عضو بالمعارضة سابقا الاي تتكون من تحالف بين الاحرار والعدالة والتنمية. سي عبد الرحيم بنلعدول هو من الاحرار. لكن اي حزب لايتوفر على اغلببة تمكنه من الفوز بالرئاسة وحيدا. لهذا الذي فاز بالرئاسة هو التحالف المعارض سابقا في عهد فوزي بنعلال بدعم كبير من اعضاء من الاستقلال.
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12 - كريمة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
التجمع الوطني للاحرار هو الذي يضم الكفاءات القوية في البلاد القادرة على تدبير الاوراش الكبرى
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-8
13 - karim الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:41
العمل والمعقول ليس مجرد شعار، بل مبدأ يطبقه حزب التجمع الوطني للأحرار في الواقع
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14 - حاجي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:42
تبارك الله عليهم حققو نجاحا باهرا واصلو يا أحرار انتم الأقوى
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15 - مواطن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:42
المستقبل ينتظر حزب التجمع الوطني للاحرار..
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-7
16 - مواطن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:42
أحسن حزب في الساحة السياسية المغربية
اتمنى لهم رئاسة الحكومة لمستقبل مزدهر.
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-6
17 - اسماعيل الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:43
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح ويواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة
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18 - مريم الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:43
كيستاهلو هذا النجاح لان من زرع حصد والتجمع زرع في الميدان وبتواصله مع الشعب
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-6
19 - صويلح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:44
إن عجلة حزب الأحرار لن توقفها المطبات التي ينسلها أعداء النجاح... كلنا أغراس أغراس من أجل رؤية واستراتيجية جديدة داخل الحزب
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-6
20 - عيسى المذبوح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:44
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة. لذلك فهو حزب سيصل الى القمة لا محالة
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21 - مسعودة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:44
إنه التجمع يا سادة دائما ما يخلق الحدث برافو تستحقون هذا النجاح
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22 - عمران الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:44
حزب التجمع الوطني للأحرار مدرسة حقيقية ولاغنو عن الكفاءات التجمعية في تسيير البلاد،
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23 - شوف وسكت الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:45
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع
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24 - رصد المغرب الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:45
دليل مرة اخرى على ان التجمع الوطني للاحرار مدرسة للكفاءات
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25 - مباركة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:46
مبروك للأحرار أسماء وازنة في مناصب مهمة
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-8
26 - malk الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:46
C’est ça la vraie politique : ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses. bravoo les rniste bonne continuation
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-5
27 - اسماعيل طاطا الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:46
جماعة اخرى تنظم الى هذا الحزب العتيد و هذا دليل على أن الحزب في الطريق الصحيح و العمل الميداني الذي يقوم به مناضلوه كسب به ثقة المواطنين و هذا هو الصحيح العمل الميداني و ليس الوعود الزائفة التي يروجها حزب التيار العدمي.
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-8
28 - يوووسف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:46
اللي بغا يخدم راه باين و اللي مقابل الشعارات فالتلفزة راه الهذف ديالو واضح و ماغاديش ينجح غير اللي نيتو مزيانة. و حزب الحمامة حزب واقعي وقريب للمواطن المغربي وبعيد عن لغة الخشب اللي نهجاتها بعض الاحزاب وكانت غادي تزعزع استقرار البلاد.
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29 - عمران الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:47
حزب التجمع يتميز بكفاءات وطنية ويستحق ان يحضى بمناصب 
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30 - نجيييب الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:47
التجمع في عهد أخنوش شهد نقلة نوعية وعرف دينامية منقطعة النظير ولمناضلي حزب التجمع كامل الحق في الافتخار بحزبهم القوي الذي أصبح له شأن بفضل قيادته الجديدة.
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31 - hamada الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:47
Pendant longtemps on a tué les partis. On leur a fait perdre toute force et utilité . Après ça , on demande au peuple de voter . Comment voter pour des institutions qui ne soucient de rien ni de personne ? Elles ne règlent aucun problème ! Il nous faut de l’espoir et la foi ! Le RNI a le mérite de travailler depuis qu’il a changé de président et les autres, ils sont ou ? Ils font quoi ? Ah, ils attendent 2021 ! Ce pays n’a vraiment pas de chance !
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32 - مرجانة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:48
هؤلاء يستحقون حزب الاحرار حزب العمل و المعقول اغراس اغراس
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33 - حادة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:48
أغراس أغراس، واصلو أيها الأحرار أنتم في القمة
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-3
34 - كبور الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:48
حزب الأحرار حزب عتيق يستحق الانخراط في تسيير البلاد ... كفاءات عالية . بالتوفيق
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-3
35 - منال الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:48
هنيا على حزب الحمامه الغيورين على مصلحة البلاد و العباد ذو الكفاءة العاليه الله يعينكم و يحميكم
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36 - خلالة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:49
المغرب بحاجة الى كفاءات كبيرة تساهم في المسلسل التنموي، و تقدم حلولا مبدعة للتحديات المطروحة وهذا سر نجاح الحمامة
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-3
37 - هند الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:49
التجمع الوطني للأحرار حزب قادر على خلق التغيير المنشود بفضل الرؤية الاستراتيجية التي يتوفر عليها وزراء الحزب
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-4
38 - امووونة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:49
حزب التجمع الوطني للاحرار يتوفر على كفاءات و اطر تستحق قيادة مجموعة من القطاعات عكس حزب البهرجة و الشعبوية الفارغة
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-4
39 - سعدية الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:51
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل.
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40 - مورينيا الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:51
حزب التجمع الوطنى للأحرار برهن في أكثر من مناسبة على الكفاءة والحنكة في تتحمل المسؤولية فهو يستحق أن يتواجد بقوة حظ موفق
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41 - ملووكة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:51
التجمع حزب قادم بقوة ، والفضل يعود للقيادة الجديدة.
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42 - منير الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:52
الخبرة والكفاءة والتجربة هي أعمدة وركائز حزب الحمامة التي يعتمدها في تسيير الأزمة وخلق دينامية مستدامة تنهج مخطط أغراس أغراس رفقة القائد الجديد لسفينة الحمامة
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43 - كريبو الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:53
ااتجمع حزب الأطر، عهدناه دائما مشرفا لنا داخل و خارج ارض الوطن.
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44 - كبوورة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:53
السيد اخنوش يعمل على اعداد جيل سياسي ناجح وواعي بالمسؤولية السياسية وان العمل الميداني والتقرب من المواطنين هو سر نجاح اي مسؤول . دائما نتعلم من خبرتك ايها الوزير الشهم مبروك عليكم
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45 - زولا الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:53
حزب الحمامة يضم كفاءات تستحق السطوع في سماء الحكومة الجديدة حيث الجدية والعمل البناء ودائما تحت شعار اغاراس اغاراس
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46 - مروان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:54
اغاراس اغاراس اتت أكلها فالمعقول والعمل الجاد يعطي نتيجة في الأخير فبالتوفيق لاحرار البلاد مزيدا من العطاء انشاء الله تحية منا لابن سوس العالمة السيد عزيز اخنوش الكفاءة والحنكة
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47 - مسعوود الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:54
أخنوش يقود سفينة الأحرار نحو الرسو في شاطئ النجاح. وقد قال ذات مرة بأن الحزب سيبلغ المكانة التي يستحق وبالفعل فما يستحقه الحزب هو النصر والزيادة.
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48 - محمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:55
رغم إني لست محزبا ولا أنتمي لأي حزب لكن شهادة في حق حزب الاحرار وكما في علم الكثير منا فهذا الحزب يتوفر على أطر كفؤة ومؤهلة يمكن أن تعطي تضيف الشيء الكثير للبلاد
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49 - nabil italy الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:55
Continuez ainsi cher rnistes vous êtes les meilleurs. Que Dieu le tout puissant vous assistent .
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50 - عمروو الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:55
الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سياسية منظمة في المغرب.
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51 - سباتة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:56
الحقيقة التي طغت على السطح وأصبحت واضحة وضوح الشمس هي حاجة المغرب لأحزاب قوية على غرار حزب التجمع الذي حمل على عاتقه مشعل النهوض بالتنمية وخلق مشاريع تجيب عن حاجات المواطنين
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52 - ناصر الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:56
في الحقيقة انا معجب كثيرا بالدينامية التي يعرفها حزب الحمامة و الطريقة التي يشتغلون بها، و أتمنى صادقا أن ينال ثقة المغاربة لأنه هو البديل . وهنيئا لهم
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53 - سعيد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:57
هذه الانتخابات تؤكد ان حزب التجمع الوطني للاحرار في المسار الصحيح بفضل استراتيجية رئيس الحزب عزيز اخنوش.
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54 - كولا الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:57
مبروووك لحزب العمل و المعقول ......
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55 - الگلاوي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:57
حزب التجمع أصبح حزبا يفرض ذاته في الواقع السياسي بفضل جديته في العمل ، فالمواطن المغربي مواطن ذكي لم تعد تنطلي عليه الحيل ولا يقتنع سوى إن رأى التغيير بعينيه
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56 - مروان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:58
انا حلفنا القسم أن لا نخون الحمامة فالحمامة رمز السلام وفوزها هو الامان الى الامام الى الاماااااااااااااااااااااااااام تحية نضالية لكل التجمعيين عبر ربوع المملكة الغالية وتحية خاصة السيد عزيز اخنوش الوفي لوطننا الحبيب . 
#أغاراس_أغاراس
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57 - زوبيدة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:58
الاحرار ف2021 اكتسااااح ان شاء الله
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58 - nouri الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:59
مبروك لحزبنا العتيد والقادم أفضل تجمعية وأفتخر
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59 - محمود السغيلفي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:59
خير الكلام ما قل ودل فحزب الحمامة يمارس السياسة من منظور جديد وأظن أن مصيره النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى ولا شك أنه نال ثقة المغاربة كااااافة
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60 - wafa الأربعاء 28 نونبر 2018 - 20:59
فوز مستحق من حزب عمل على ترسيخ العمل و المعقول و تقديم كفاءات يعتز بهم الاحرار في الصدارة
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61 - الصويلح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:00
هذا النجاح الذي حققه حزب اخنوش دليل على ان إستراتيجية اعادة الهيكلة اعطت اكلها وانتجت هذه الحصيلة
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62 - حمامة سوس الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:00
أغاراس أغاراس العمل والمعقول بداية ابطريق ل 2021
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63 - سلاوي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:01
رسالة قوية يبعثها حزب الاحرار مزيدا من العمل
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64 - باسو الأربعاء 28 نونبر 2018 - 21:01
حزب التجمع الوطني للأحرار بدأ يحصد ثمار جهود السيد الرئيس عزيز أخنوش... القادم أفضل بإذن الله
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