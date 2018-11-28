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بيت سكني من أربعة طوابق ينهار بالمحج الملكي في الدار البيضاء

بيت سكني من أربعة طوابق ينهار بالمحج الملكي في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:00

انهار بيت آخر في منطقة المحج الملكي بالدار البيضاء، مكون من أربعة طوابق، بعد أقل من 22 يوما على انهيار منزلين بالحي السكني نفسه.

وتمكن سكان حي تازارين من إنقاذ شخص، بعد إخراجه من طرف شباب المنطقة وهو على قيد الحياة، لتلتحق بهم على وجه السرعة مصالح الوقاية المدنية التي باشرت عملية البحث عن ضحايا مفترضين.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت دوي قوي، أعقبته أكوام الأتربة، قبل أن يكتشفوا أن الأمر يتعلق بانهيار بيت آخر في منطقتهم.

وقال نشطاء جمعويون إن السبب الحقيقي في توالي كوارث انهيار البيوت بالمدينة القديمة يعود بالأساس إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص إصلاح البيوت أو ترميمها، لدواعي لا علاقة لها بالقانون.

وأضافوا أن السكان الذين كان يفترض أن يتم ترحيلهم صوب النسيم وامقيليبة في الحي الحسني، في إطار تهيئة مشروع المحج الملكي الذي لم ير النور منذ عقود، وجدوا أنفسهم يقيمون في بيوت متهاوية نتيجة حرمانهم من حقهم في إصلاح بيوتهم.

ووجد السكان أنفسهم مجبرين على الرحيل صوب مناطق بعيدة عن الدار البيضاء، رغم أن الدولة خصصت لهم الوعاء العقاري المشمول بنزع الملكية منذ سنوات بكل من امقيليبة والنسيم، وقامت بتحيينه في إعلانين منفصلين بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013.

وينص هذان الإعلانان على أن الهدف من وراء نزع الملكية لعقار امقيليبة هو إنشاء شقق سكنية بمنطقة النسيم وامتداد ليساسفة، حيث تتواجد حاليا أزيد من 200 شقة لم تسلمها بعد شركة صوناداك لأصحابها من سكان المدينة القديمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسبنا الله في الرعاة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:12
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نشكو امرنا الى الله عز وجل.
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24
2 - الوطن الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:13
سينهار الوطن لا قدر الله، إن بقي تفعيل مبذأ ربط المسؤولية بالمحاسبة معطلا، و مؤسسات الرقابة نائمة في سبات عميق، و خصوصا رئيس النيابة العامة، فما بالك ببيت أعزل، ببساطة شديدة لأن الفساد يهدد استقرار الوطن،و حسبنا الله و نعم الوكيل، و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون، و الله المستعان، و السلام ختام.
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18
3 - houria الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:20
وقال نشطاء جمعويون إن السبب الحقيقي في توالي كوارث انهيار البيوت بالمدينة القديمة يعود بالأساس إلى امتناع السلطات المنتخبة عن إصدار رخص إصلاح البيوت أو ترميمها، لدواعي لا علاقة لها بالقانون.
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11
4 - رشيد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:33
الله يستر وصافي راه بااااقي الناس ديال لبيرو ديتيد ما يطلع معاك يتشيكي الضالة حتى ياخد تدويرة ما كاين لا تقلاب لا والو وهاد الشي راه حتى فالعمارات الراقية غير الله يستر وصافي
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4
5 - Ziryab الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:33
الأرض معرضة باستمرار لكوارث طبيعية. كالزلازل و الأعاصير القوية و ظاهرة التسونامي. و تحدث هذه الكواراث دمارا على حسب الدول. في حين تجد دولا تتعافى بعد بضعة شهور، هناك دول تحتاج لسنين طويلة و ذلك لأن منشآتها تسقط من تلقاء نفسها بسبب الغش و الآهمال و غياب السلامة. و إذا تعرضت لا قدر الله لكارثة لسويت جلها في الأرض.
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6 - bida الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:34
sara7a. La région de chawiya doit bénéficier de tl'autonomie élargie ..pour gérer ses affaires .à linstar de la.catane et la Bretagne.
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7 - Aziz canada الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:34
منازل تنتهار على رؤوس اصحابها في زمن TGV واعلى ناطحة سحاب في افريقيا.
في كندا لا يوجد TGV ولا اعلى ناطحة سحاب. لكن المنازل لا تنهار على رؤوس ابنائها
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8 - Arkami الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:52
ادا كان هولا يحصلون على اراضي بالمجان ويمتنعون عن الرحيل طمعا في المزيد.فهدا ذنبهم. اغلبيه الموظفين يعانون مع طريتات. ولا تساعدهم الدوله. ساكنه دور الصفيح. مجرد طماعه ونصابه.يتباكون امام الكاميرات لاستجدا العطف من المغاربه. في حين هم طماعه. كل واحد فيهم يريد الحصول على 3 شقق بالمجان.
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9 - Nour الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:56
بهذا الانهيار المتتالي للبنيات على رؤوس قاطينيها تنخفض المرتبة الى 105 هذه المرتبة التي حصل عليها المغرب هي الاولى في الانهيار و103 في الازدهار. الم نقل للمتشدق رئيس الحكومة استحي من الله وعد الى الكشف عن المصابين بالشفزوفىني والهذيان .ام انك اخذت العهد على ان تستمر حتى يصاب وزراء حكومتك بالهايزمير وفقدان الذاكرة لتسقط عنهم المتابعة لاصابتهم بجنون البقر ويفقد الشعب القدرة عن الكلام بعد الافراط في أكل لحوم الكلاب.سبحان الذي خلق بشرا مثلكم لها قلوب لا يعقلون بها في آذنهم وقر في بلادي ظلموني لا يسمعون بها يصرون على البقاء في الحكومة رغم فظاعة الفضائح في الوقت الذي يستقل رؤساء حكومات مجرد زلة لسان او خطأء غير متعمد ليقولوا لشعوبهم انتم الحاكمون ونحن الخادمون.
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10 - najib 5 sur 5 الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:59
هادوك المنازل شبعو ماء ديال شتاء بزاف ؤ دبا مني جات شمس حارة بزاف بدا تيتبخر الماء و نتيجة لدلك تتشقق تلك الدور و مادام الموسم ماطرا تعقبه شمس قوية إلا وسوف تنهار تلك الدور الواحدة تلوا الأخرى يجب على الدولة الضغط على شركة صوناك لتخفيض مبلغ الشقة من 20000درهم إلى 10000 درهم . كونو على اليقين إلا طبقات هاد الفكرة المحج الملكي غادي إبان في عام واحد عوض 30 عام و ستكون العائلات فرحانة حيث الشقة ب 10 مليون عوض 20مليون
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