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الوفي تلتقي سفير بولونيا استعدادا لمؤتمر "كوب 24"‎

الوفي تلتقي سفير بولونيا استعدادا لمؤتمر "كوب 24"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 01:10

عقدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، الأربعاء، لقاء مع سفير جمهورية بولونيا المعتمد لدى المملكة المغربية، مارك ألكسندر زيولكوفسكي، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وتباحث الطرفان التقدم المحرز في الاستعدادات للدورة 24 من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية (COP24) التي ستحتضنها دولة بولونيا ما بين 3 و14 دجنبر 2018.

كما تحاور الجانبان حول المواضيع التي ستناقش خلال هذه الدورة، خاصة اجتماع المسؤولين رفيعي المستوى الذي سيعقد يوم 3 دجنبر على هامش افتتاح أشغال، والذي سيعرف المصادقة على إعلان كتوفيتشي حول الانتقال العادل لتنمية ذات قابلية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التقدم الحاصل في الاستعدادات اللوجستيكسة، بما فيها استقبال رؤساء الدول والوفود المشاركة في هذا المحفل الدولي، فضلا عن الحديث حول الإعلانات التي تقترحها الرئاسة البولونية في ما يخص الانتقال العادل لتنمية ذات قابلية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، والشراكة من أجل النقل المستدام، والغابات والمناخ.

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