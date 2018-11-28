قافلة طبية تحط الرحال بـ"إمي نولاون" في ورزازات

محمد آيت حساين

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، بتنسيق مع عمالة إقليم ورزازات، وجماعة إمي نولاون، والمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، اليوم الأربعاء، قافلة طبية لفائدة ساكنة دوار بالرمان والدواوير التابعة للجماعة القروية إمي نولاون.

وقام عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، بزيارة تفقدية لهذه الحملة الطبية، التي تم تنظيمها في إطار مواجهة موجة البرد في المناطق النائية المتضررة من التقلبات المناخية، واستهدفت التكفل بالمشاكل الصحية للساكنة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالب المسؤول الإقليمي المشرفين على الحملة الطبية بالاعتناء بجميع المرضى والمرتفقين الراغبين في الحصول على الدواء والفحوصات الطبية، ومساعدتهم للاستفادة من خدمات طبية في المستوى المطلوب.

عبد اللطيف متوكل، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالنيابة على إقليم ورزازات، أوضح أنه خلال هذه الحملة الطبية تم إجراء فحوصات عدة استفاد منها أزيد من 1200 مستفيد ومستفيدة، مع تقديم حصص تحسيسية وتوعوية حول صحة الأم والطفل والرضاعة الطبيعية والتغذية، مسجلا أن المرضى استفادوا من كميات مهمة من الأدوية بالمجان.

وأكد المسؤول الطبي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه القافلة الطبية متعددة الاختصاصات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وفي إطار عملية رعاية 2018ـــ2019 التي أعطيت انطلاقتها يوم 15 من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية 30 مارس المقبل، مشيرا إلى أن المندوبية قامت بتعبئة حوالي 82 من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن المندوبية سخّرت لهذا الغرض عددا من الوحدات الطبية المتنقلة، ووحدة طبية خاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحا أنه تمت برمجة حملات طبية أخرى لفائدة ساكنة الجماعات الأخرى بإقليم ورزازات، خصوصا المعرضة للبرد والتساقطات الثلجية، مبرزا أن الساكنة استحسنت هذه المبادرة الطبية.