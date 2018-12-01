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انعدام المراحيض العمومية يفسد الزينة والجمال في "عروس الشمال"

انعدام المراحيض العمومية يفسد الزينة والجمال في "عروس الشمال"
هسبريس ـ عبد الواحد استيتو
السبت 01 دجنبر 2018 - 13:00

رغم النداءات المتكررة للساكنة والمجتمع المدني منذ سنين خلت، ما زالت مدينة طنجة تعاني من مشكل غياب المراحيض العمومية، مما يفرز مشاكل عدة على أكثر من صعيد، خصوصا أن المدينة كانت تعرف في السابق وجودا كافيا لهذه المرافق في أهم الساحات عندما كانت مساحتها أصغر.

ولا يصدق زوار المدينة لأول مرة أن طنجة فعلا تخلو من هذا المرفق المهمّ، خصوصا بعد إطلاق مشروع "طنجة الكبرى" وما رافقه من تطور اقتصادي وعمراني وسكاني أيضا.

وفي هذا الصدد، قال محمد سلمون، عضو مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث والتنمية، إن غياب المراحيض العمومية "هو موضوع يؤرق الساكنة ومعها المجتمع المدني منذ عقود، خصوصا أن طنجة كانت سابقا معروفة بوجود هذه المرافق، لكن مع توسع المدينة أصبح غيابها يخلق مشاكل، وكان سببا في حرمانها من تنظيم المعرض الدولي Expo2012".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنه على المستوى البيئي والجمالي، "فإن غياب المراحيض يؤثر بالضرورة على المحيط والفضاءات الخضراء، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة وخدش جمالية المدينة، فنحن نعتبره من المواضيع الملحة التي يجب التفكير في إيجاد حل سريع وجدي لها، مما قد يسهم أكثر بطريقة غير مباشرة في تطور السياحة الداخلية، والسياحة عموما، بالمدينة".

من جانبه، قال أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، إن المجلس الجماعي للمدينة أعد مخططا يقوم على ثلاثة تصورات "أولا، أن نعيد المراحيض القديمة بعد صيانتها وإصلاحها، لكننا وجدنا أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا قد تتجاوز كلفة بناء مراحيض جديدة، لكننا مع ذلك قمنا فعلا بصيانة بعضها بتمويل من مقاطعة طنجة المدينة".

وأضاف المتحدث أن "التصور الثاني الذي تم تنفيذه فعلا، تمثل في إلزام جميع المرافق العمومية الجديدة بضرورة توفير مراحيض عمومية، كالأسواق الجديدة والمرائب تحت أرضية، إضافة إلى بعض المنتزهات كبرديكاريس، وكذا بعض مرافق القطاع الخاص الموجه للعموم كالمراكز التجارية".

واعتبر الطلحي أن "كل ما ذكر يبقى غير كافٍ لأنه يستثني الساحات العمومية والحدائق وغيرها، لذا جهزنا خريطة لمراحيض مستقبلية يفترض أن تشمل كمرحلة أولى 40 موقعا رئيسيا، على أن تشمل المرحلة الثانية حتى الأحياء السكنية التي لا توجد في مركز المدينة، وبالتالي نضمن تغطية كافة المقاطعات".

وأورد الطلحي أنه إثر ذلك "قرر المجلس الجماعي أن يكون هذا المشروع في إطار صفقة عمومية للتدبير المفوض، باعتبار أن جماعة طنجة منذ 2010 ليس لديها ميزانية استثمار، إضافة إلى أزمة موارد بشرية، حيث لم يتم توظيف أي شخص منذ 3 سنوات بجماعة طنجة، باعتبار أن هذه المراحيض ستتطلب على الأقل تواجد اثنين من الأعوان بمعدل 16 ساعة يوميا".

"واصلنا إذن العمل في اتجاه اعتماد المراحيض الثابتة الصديقة للبيئة، وأعددنا دفتر تحملات دون أن نعلن عن صفقة عمومية، ومن خلال الشركات التي تواصلنا معها أو تواصلت هي معنا، اتضح لنا أن التكلفة ستكون مرتفعة جدا لأننا نشترط استعمال الطاقة المتجددة، مع ضرورة توفر كل نقطة على ثلاثة مراحيض: واحد للنساء وآخر للرجال وثالث للأشخاص ذوي الإعاقة"، يوضح رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة.

وختم المتحدث تصريحه بأن جماعة طنجة توفر المراحيض المتنقلة في الشواطئ النظيفة التي فيها اللواء الأزرق، البالغ عددها ثلاث شواطئ من بين 26 شاطئا على المستوى الوطني، وكذا في التظاهرات الفنية أو الرياضية الكبرى على غرار مباراة الكأس الإسبانية الممتازة في كرة القدم التي أجريت في طنجة مؤخرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - جميل جمال السبت 01 دجنبر 2018 - 13:15
اعتقد جازما أن العدالة والتنمية ستتكفل بهذه النقطة بالدات لان هذا هو اختصاصها توفير المراحيض ..فقط يلزمها وقت للتأمل. فلاعجلة فالعجلة من الشيطان.
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-5
2 - الحقيقة السبت 01 دجنبر 2018 - 13:19
انعدام التربية وإحترام الآخر يفسد كل شئ في هذا الوطن
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29
3 - مرافق ضرورية السبت 01 دجنبر 2018 - 13:23
غياب المراحض العمومية بكل المدن المغربية دليل على عدم اهتمام المسؤولين بشؤون المواطنين مع العلم ان هناك مرضى و هناك نساء مرغمات على دخول مراحض المقاهي بغرض التبول و التي تكون في الغالب بالمفتاح عكس الذكور يتبولون مضطرين على الاشجار و جدران الساحات و الحدائق ... و لو فكرت الجماعات الحضرية و القروية في الاستثمار في هذه المرافق لخلقت فرصا للشغل للعديد من المواطنين ... و غياب هذه المرافق كان له اثر كبير على عدم قبول تنظيم العديد من التظاهرات الاقتصادية و الرياضية
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20
4 - طنجاوي راسي عالي السبت 01 دجنبر 2018 - 13:23
صحيح طنجة مدينة جميلة فقط في وسط المدينة أما الضواحي فهي متل الغابة ...خصوصا في الممرات الطرقية. ..الكل يريد أن يمر أولا ....بالإضافة إلى الخطافين. ..الكل مسلح. ....بالنسبة للمراحيض الطنجاوي مستعد أن يدفع تمن 2 دراهم مقابل مراحيض جميلة ونضيفة في كل أطراف المدينة
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8
5 - lahl السبت 01 دجنبر 2018 - 13:38
تنظيم كاس العالم ...............اين المراحيض
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6
6 - مجرد فكرة السبت 01 دجنبر 2018 - 13:41
ولمذا لا يفرض على المقاهي في المدن أن لا يمنعو المواطنين من ولوج مراحيضهم... فبالمقابل فلقد سمح لهم استعمال الملك العام خصوصا تلك اللتي تستغل فضاء الشارع..
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10
7 - عبدو السبت 01 دجنبر 2018 - 13:41
إسمحو لي أيها القراء نحن نهتم حاليا بالمدينة الذكية ولا وقت لنا للإستثمار في المراحيض. الحكومة المقبلة ستتكلف.
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-5
8 - kartou السبت 01 دجنبر 2018 - 13:48
salut,,ca fait vraiment rire que les toillettes publiques soient une priorite pour les citoyens,,malgre que aucun pays au monde ne dispose de toilettes publiques sauf dans des occasions specials ou les toilettes mobils de plasques prennent place pour besoin temporaire,,et sont enleve immediatement a la fin de l´evenement,,faut investir dans la formation du peuple,,et non pas dans des conneries comme ca,,,le marocain n´a pas la culture de rentrer dans un cafe ou resto et demander la salle de bain malgre que les cafes et les bars sont colles les uns aux autres,,et eviter mettre les necesites sur le mur,,,soyons logique,,
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0
9 - بيضاوي السبت 01 دجنبر 2018 - 13:49
اكبر الشوهات هي الدار البيضاء المدينة الكبرى لاوجود لمرحاض واحد عمومي ولا مرافق صحية سوى بالوعات الازبال ومن احتاج شيءا فاليتوجه نحو سيارة او تحت شاحنة كالقطط وعلى الجدران وجدران المدارس والمستشفيات والادارات وخلف ابواب العمارات والعربات والبالوعات هدا نصب على الاموال المقدمة من الدولة للجماعات العمالات المر تزقة
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1
10 - مغربي السبت 01 دجنبر 2018 - 13:49
المراحيض العمومية منعدمة في مدينة الدارالبضاء، والمراحيض الموجودة في وسطها منذ ايام فرنسا اغلقت ،اوهدمت كشارع محمد الخامس ومدار مرس السلطان ومدار اوروبا امام الكنيسة بشارع الزرقطوني ،اما اكبر حديقة وهي حديقة اليونيسكو ،مردوخ سابقا ، وتعرف اقبالا كبيرا فهي بلا مرحاض ....
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1
11 - H MEN السبت 01 دجنبر 2018 - 14:04
يجب ترك مراحيض المساجد مفتوحة فبمال المغاربة بنيت وتوظيف اشخاص لمراقبتها وتنظيفها
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0
12 - Kabir السبت 01 دجنبر 2018 - 14:37
Dans Tous Le maroc l hygiène et un probleme pour uriner La à vous allé c est infecte Les wc. Dans. Les café Et Les restaurant ça laisse à désirer on trouve le confort que chez soit on se réveille maintenant que ça manque de wc Les responsables Les autorités sanitaires ainsi que les municipalités sont responsable
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