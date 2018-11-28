"إقبار مرسومين" يخرج موظفي العدل للاحتجاج بوزان

أيوب صدور من وزان

نظم أطر وموظفو وزارة العدل المنتمون إلى المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية برحاب المحكمة الابتدائية بمدينة وزان ضد ما وصفوه "بالإجهاض على مكاسب شغيلة كتابة الضبط"، رافعين شعار "التصدي بالحزم والكيفية اللازمة من أجل تحقيق المطالب".

منير شيخي، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل، قال لهسبريس إن "هذا الشكل النضالي يأتي تنديدا برفض وزارة الاقتصاد والمالية لمشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، ورفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".

وأضاف شيخي أن "القرار يشكل سابقة في تاريخ وزارة الاقتصاد والمالية"، مشيرا إلى كونه "جاء دون حوار أو تفاوض، ويهدد مسار الملف المطلبي الذي لطالما نادى به كتاب الضبط وانتظروه لما يزيد عن سبع سنوات"، مستغربا في الوقت نفسه ما قال عنه "تغيبا غير مفهوم لملف موظفي وزارة العدل في الحوار الاجتماعي المركزي".

وطالب المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكسبا ظل مجمدا لسنوات، إلى جانب تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، لما يشكله من أمل لشريحة كبيرة من الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا.

ودعا الوزارة الوصية إلى "تقديم تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج، وتوفير مناصب كافية وقادرة على استيعاب حجم وأعداد المعنيين بها، تأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وملف انتقالات ذوي التخصصات، من مساعدات اجتماعيات وتقنيين ومتصرفين، وتراعي ظروفهم الاجتماعية والعائلية"، بحسب تعبيره.

وردد المحتجون شعارات تترجم معاناة وتضحيات موظفي وزارة العدل، معبرين عن تذمرهم واستيائهم من غياب تحفيزات وتعويضات، من خلال التوقف عن العمل لساعة واحدة في "خطوة تحمل بين ثناياها رسالة بسيطة وقوية في الآن ذاته، راعت مصلحة المواطنين قبل كل شيء"، يقول منير شيخي.