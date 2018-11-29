نقابة وكلاء كراء السيارات تحتج ضد "حيف الضرائب"

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت النقابة الوطنية لكراء السيارات، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفته "عدم تجاوب الحكومة، في شخص الوزارة الوصية المكلفة بقطاع النقل واللوجستيك، لمطالبها".

وردد المشاركون في الوقفة، الذين ارتدوا سترات تشبه سترات المحتجين بفرنسا على الزيادة في أسعار المحروقات، شعارات من قبيل "بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، و"آ العاصمة راحنا جايين"، تعبيرا عن استعدادهم لنقل شكلهم الاحتجاجي إلى مدينة الرباط، للتنديد "بتجاهل وزارة العدل للمطالب المقدمة بخصوص الأحكام الصادرة ضد الوكالات الخاصة بكراء السيارات في موضوع المخالفات التي يرتكبها مكترو السيارات".

فؤاد ملياني، رئيس النقابة، قال في تصريح لهسبريس إن "دوافع الاحتجاج عديدة، منها أن وزارة التجهيز لم تعمم الاستفادة من النظام المعلوماتي على هذه المقاولات حتى تتمكن من الاطلاع على المخالفات والتصريح بمرتكبيها".

وأضاف أن "الوقفة تأتي من جهة أخرى احتجاجا على عدم تدخل الحكومة من أجل إيجاد تسوية بين شركات التأمين ومهنيي قطاع كراء السيارات، قصد التخفيف من الشروط والأثمنة المجحفة التي تطبقها عليهم شركات التأمين"، بتعبيره.

وتابع: "نحتج أيضا ضد الازدواجية التي تمارسها وزارة المالية في التعامل مع مختلف القطاعات، حيث لوحظ الحيف والتمييز الواضحان في باب الضرائب المطبقة على مهنيي النقل السياحي وتلك المطبقة على مهنيي كراء السيارات".

واستنكر ملياني "عدم تدخل الحكومة من أجل دعم القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في القطاع، وتمكينها من حقها في الولوج إلى الطلبيات العمومية والحد من الاحتكار الذي تمارسه بعض الجهات"، على حد قوله.