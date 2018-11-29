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جامعة وجدة تكرّم سيدة تبرعت بمالها لبناء معهد

جامعة وجدة تكرّم سيدة تبرعت بمالها لبناء معهد
هسبريس من الرباط
الخميس 29 نونبر 2018 - 04:15

قام محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، بمناسبة حفل تخرج الفوج العاشر من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بتكريم فاطنة المدرسي التي تبرعت بمالها الخاص، سنة 2003، من أجل بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وفي معرض كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس الجامعة عن "تقديره وافتخاره بفاطنة المدرسي التي شرفت المرأة المغربية عامة، والمرأة الوجدية على وجه الخصوص، لأنها ثاني امرأة قامت بهذه المبادرة بعد فاطمة الفهرية التي تبرعت بمالها لبناء جامعة القرويين بفاس التي تعتبر أعرق جامعة في العالم".

وعرفانا لمكونات جامعة محمد الأول بالجميل الذي قدمته فاطنة المدرسي، لم يجد محمد بنقدور شيئا أفضل من إطلاق اسمها على أحد مدرجات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، ضمن أسماء عُلماء أطلقوا على مدرجات مؤسسات جامعة محمد الأول.

يشار إلى أن رئيس الجامعة استغل الفرصة لتوجيه نداء إلى كافة المحسنات والمحسنين، من أجل الاقتداء بفاطمة الفهرية وفاطنة المدرسي عبر دعم الجامعة.

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