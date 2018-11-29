تنسيقية تطالب بالتحقيق في مشاريع بإقليم الصويرة

إبراهيم مغراوي من مراكش

طالبت تنسيقية اداوكرض للمجتمع المدني وساكنة جماعة أكرض الترابية بإقليم الصويرة عادل الملكي، عامل الإقليم، بالتريث في أجرأة والتأشير على تنزيل المشاريع التي حظيت بدعم اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم الاثنين الماضي؛ لأن هذه اللائحة "لا علاقة لها بتلك التي عرضت للدراسة وإبداء الرأي باللجنة المذكورة"، وفق لغة بيان وصل لهسبريس.

وحمّلت الوثيقة نفسها قسم العمل الاجتماعي ومن وصفتهم ببعض سماسرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "مسؤولية التلاعب بمبادرة خلاقة يرعاها ملك البلاد"، وطالبت بـ"فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية لتحديد الجهة التي تلاعبت بالمشاريع المقترحة والبحث والتحري في هوية الجمعيات التي استفادت من المشاريع الممولة"، رافضة "الاستغلال السياسي للمبادرة والمتاجرة بها لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة"، على حد تعبير البيان.

وطالبت التنسيقية المذكورة بـ"افتحاص المشاريع السابقة ودراسة أثرها ووقعها المادي والاجتماعي على ساكنة الإقليم، وتحديد من المسؤول عن التأشير لبرامج تكرس الهشاشة من خلال دعم مشاريع غير منتجة، وبتأهيل الحقل الجمعوي وتطهير المشهد العام من ثقافة الزبونية والإقصاء وتغليب مصلحة الساكنة والإقليم في تدبير مشاريع المبادرة".

وسجلت الهيئة ذاتها أن غياب فرص الشغل وإلغاء مباريات التوظيف لأكثر من مرة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات العمومية؛ وأهمها وفرة الماء الشروب وفك العزلة عن الجماعة من خلال شبكة الطرق، عوامل فاقمت من الوضع الاجتماعي لساكنة الإقليم، وفق مضمون البيان عينه.

وزادت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: "نحمل قسم العمل الاجتماعي مسؤولية حرمان شباب المنطقة من تقوية قدراتهم بإقصائهم الممنهج من اللقاءات المحلية والدورات التكوينية، وحرمان الشباب من الحق في الرياضة بمنع استفادة الجماعة من ثلاثة ملاعب للقرب"، بتعبيره.