توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات والهضاب العليا مع وجود صقيع محلي.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة بمناطق طنجة واللوكوس والغرب والسايس ، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية كثيفة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية ، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في معظمها بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بالمرتفعات وما بين 2 و07 درجات بالمنطقة الشرقية وما بين 04 و10 درجات بالسايس، والواجهة المتوسطية ، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي . كما ستتراوح ما بين 10 و15 درجة بمنطقة طنجة وبالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و19 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و15 درجة بالمرتفعات ، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية ، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، ومنطقة طنجة، واللوكوس والغرب والشاوية ، وما بين 19 و25 درجة بباقي السهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية .وستكون ما بين 26 و32 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبالسواحل الاطلسية ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل أحيانا.