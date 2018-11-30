برنامج "داخليتي" يشمل 3 آلاف مستفيد بتطوان

أيوب صدور من تطوان

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان انطلاقة جولة فنية لتأهيل الأقسام الداخلية بعدد من المؤسسات التعليمية بمختلف الجماعات الترابية لـ"الحمامة البيضاء"، تنفيذا لبرنامج "داخليتي"، تحت شعار: "داخليتي منارة إشعاع دراسي".

فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، قال إن البرنامج الذي يمتد حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2019 "يروم جعل المرفق الداخلي مؤسسة تربوية قادرة على لعب دورها في التأطير والتكوين والتثقيف من خلال مجموعة من المحاور".

وأضاف أرواضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النشاط يتوخى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية على صعيد إقليم تطوان، من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات الأقسام الداخلية ومطاعمها، وتقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ قصد تنشيط الحياة المدرسية، وتحسين ظروف الإيواء لإعادة الاعتبار للأقسام الداخلية، إلى جانب تنظيم رحلات علمية واستكشافية.

وشدد المتحدث ذاته على أن الموعد سيعرف كذلك تنظيم ورشات للعناية بفضاء الداخليات وأنشطة أخرى ثقافية وتربوية ورياضية وفنية؛ ومن المنتظر أن يستفيد من فعالياته أزيد من 3000 مستفيدة ومستفيد على مدار الأشهر الأربعة.