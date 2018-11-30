24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وكيل الإدريسي يؤكد رغبة اللاعب تمثيل المغرب (5.00)

  2. الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)

  3. اختيار رشادي أحسن سفير في كوريا لسنة 2018‎ (5.00)

  4. التعويضات تغضب كتّاب الضبط في محكمة سطات (5.00)

  5. "السيدة الحرة" تذُم تحول عاملات التهريب إلى "بغال لحمل الأثقال" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | برنامج "داخليتي" يشمل 3 آلاف مستفيد بتطوان

برنامج "داخليتي" يشمل 3 آلاف مستفيد بتطوان

برنامج "داخليتي" يشمل 3 آلاف مستفيد بتطوان
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 30 نونبر 2018 - 02:43

أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان انطلاقة جولة فنية لتأهيل الأقسام الداخلية بعدد من المؤسسات التعليمية بمختلف الجماعات الترابية لـ"الحمامة البيضاء"، تنفيذا لبرنامج "داخليتي"، تحت شعار: "داخليتي منارة إشعاع دراسي".

فؤاد أرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، قال إن البرنامج الذي يمتد حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2019 "يروم جعل المرفق الداخلي مؤسسة تربوية قادرة على لعب دورها في التأطير والتكوين والتثقيف من خلال مجموعة من المحاور".

وأضاف أرواضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النشاط يتوخى الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية على صعيد إقليم تطوان، من خلال العديد من الإجراءات والعمليات التي تسعى إلى الاعتناء بفضاءات الأقسام الداخلية ومطاعمها، وتقديم دروس الدعم لفائدة التلاميذ قصد تنشيط الحياة المدرسية، وتحسين ظروف الإيواء لإعادة الاعتبار للأقسام الداخلية، إلى جانب تنظيم رحلات علمية واستكشافية.

وشدد المتحدث ذاته على أن الموعد سيعرف كذلك تنظيم ورشات للعناية بفضاء الداخليات وأنشطة أخرى ثقافية وتربوية ورياضية وفنية؛ ومن المنتظر أن يستفيد من فعالياته أزيد من 3000 مستفيدة ومستفيد على مدار الأشهر الأربعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.