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كُتّاب وآراء
"كابوس العطش" يثير استياء ساكنة أيت الحساين
بعد سنة ونصف من تنديد الساكنة بعدم تزويدها بالماء الصالح للشرب في شكل احتجاجي أمام قيادة تونفيت إقليم ميدلت؛ استنكرت جمعية التماطل في تنفيذ مشروع ربط دوار أيت الحساين بالماء الشروب.
وفي هذا السياق، وجهت جمعية "أيت الحساين للماء الصالح للشرب تونفيت"، شكاية احتجاجية إلى عامل إقليم ميدلت، تحت إشراف قائد قيادة تونفيت، تدعوه إلى التدخل من أجل توفير الماء الشروب للساكنة التي يبلغ عددها حوالي 735 نسمة.
وتضيف الشكاية ذاتها التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "تمت برمجة إحداث شبكة الماء الصالح للشرب منذ 2017، وأنه اتخذت جميع الإجراءات لغاية تفعيل هذا المشروع، كما أن الميزانية المخصصة لتنفيذه أصبحت جاهزة، غير أن المسؤولين يتماطلون في إخراج المشروع إلى حيز الوجود".
وتساءلت الجمعية ذاتها في شكاية بالقول: "كيف يعقل أن نجد دوار مكتظا بالساكنة لا يتوفر بعد على شبكة الماء الصالح للشرب، باعتباره مادة حيوية ونحن في القرن الحادي والعشرين؟".
أسالم سعيد، رئيس الجمعية، ومستشار جماعي بمجلس تونفيت، أكد ما جاء في شكاية جمعيته، مردفا أنه راسل كل من لهم صلة بالموضوع بالإقليم، من أجل التسريع في إنجاز المشروع، لأن انعدام الماء يقض مضجع الساكنة، التي تضطر إلى جلب المياه من الآبار والعيون، وفي بعض الحالات تذويب الثلوج لادخار الماء للشرب ولقضاء مآرب أخرى، في مشهد يندى له الجبين ويسائل دور المسؤولين محليا وإقليميا.
وأورد أسالم في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنه يعقد أمله على عامل إقليم ميدلت بالنيابة المعين قبل أسابيع، متمنيا أن يعجل تنفيذ المشروع الذي عمّر طويلا في ردهات العمالة، حتى ينتهي كابوس العطش الذي يثير حفيظة ساكنة أيت الحساين.