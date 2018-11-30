نقابيون يحتجون بمحاكم مراكش ضد وزارة المالية

إبراهيم مغراوي من مراكش

اختتمت النقابة الديمقراطية للعدل (ف.د.ش)، الخميس، احتجاجها الذي دام يومين، تنديدا بما وصفته "برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، ومشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".

وشارك في الوقفتين الاحتجاجيتين بكل من محكمة الاستئناف وقصر العدالة، موظفات وموظفو محاكم مراكش والمديرية الفرعية والمراكز التابعة لهما، للمطالبة بـ"تسريع إخراج مبادرة الإدماج، وبعدد كاف من المناصب لتجاوز وضعية الاحتقان التي يعرفها قطاع العدل"، وفق البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للهيئة النقابية ذاتها.

وطالب المحتجون "بضرورة إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لتجاوز حالة التخبط التي يعرفها التكوين الأساسي والتخصصي والتأهيلي، إضافة الى اتخاد المبادرات التشريعية لإقرار ترسانة قانونية تكفل لموظفي المحاكم الحماية القانونية عن العمل الذي يقومون به، خاصة في مجال تنفيذ الاحكام، حتى يتحقق على أرض الواقع مطلب نجاعة القضاء، وجعل أحكامه نافذة في مواجهة الجميع، أشخاصا طبيعيين ومعنويين".

واستنكر المشاركون في هذا الاحتجاج، الذي دعا إليه المكتب الوطني، ما نعتوه بـ"التعامل القائم على المنطق المزدوج الذي تعتمده وزارة المالية في حق حقوقهم، من خلال مطالبتهم برفع قيمة التحصيل دون تقديم أي تحفيزات مثل ما هو معمول بالقطاع الذي يديره وزير المالية".