24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وكيل الإدريسي يؤكد رغبة اللاعب تمثيل المغرب (5.00)

  2. الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)

  3. التعويضات تغضب كتّاب الضبط في محكمة سطات (5.00)

  4. وزير بلجيكي يربط بين عطاءات الجالية وإقامة المدارس بالمملكة (5.00)

  5. مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | المسرح الكبير يصادم بين منتخبين و"تهيئة البيضاء"

المسرح الكبير يصادم بين منتخبين و"تهيئة البيضاء"

المسرح الكبير يصادم بين منتخبين و"تهيئة البيضاء"
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 30 نونبر 2018 - 06:07

حاول المدير العام لشركة التنمية المحلية للتهيئة بالدار البيضاء طمأنة المستشارين الجماعيين بخصوص مصير المسرح الكبير الذي لم تنته الأشغال به بعد، على الرغم أن الملك محمدا السادس أعطى انطلاقته في أكتوبر من سنة 2014.

وأكد المدير العام للشركة سالفة الذكر، في لقاء عقد بمقر مجلس المدينة في إطار اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، الخميس، أن المسرح الكبير للدار البيضاء باتت نهاية الأشغال به قريبة، حيث بلغت نسبة 95 في المائة.

وعلى الرغم من هذا التطمين، فإن عددا من المنتخبين أكدوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المبنى المذكور لن يكون جاهزا نهاية السنة الجارية كما جاء على لسان مدير الشركة، على اعتبار أن المجلس لم يف ببعض الالتزامات المالية لفائدتها.

وسبق لأحد المهندسين المشرفين على المشروع، الذي رفض الإفصاح عن هويته، التأكيد على أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة على الرغم من الهندسة المعقدة للمسرح.

وأضاف المتحدث، في تصريحه للجريدة، أن المشروع كان في البداية "متعلقا فقط بمسرح كبير، إلا أنه خلال البدء تم الشروع كذلك في تجهيز وتهيئة الساحات المجاورة له"، مشددا على قيام المهندسين بجهد كبير من أجل إخراج المشروع.

وعرف المشروع في وقت سابق توقفا، بالنظر إلى وجود مشاكل مادية، مرتبطة بتوقف السيولة من لدن أحد الشركاء في تمويله.

وسبق أن أورد الموقع الرسمي لشركة "الدار البيضاء للتهيئة"، التي تم انتدابها للإشراف على المشروع، أن الأشغال بالمسرح الكبير ستنتهي في شتنبر من السنة الجارية؛ غير أن ذلك لم يتم، إلى حدود اليوم.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة الأشغال بالمسرح الكبير في الـ16 أكتوبر 2014، حيث جرى تحديد مدة إنجازه في 36 شهرا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 1.440 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.