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الرئيسية | جهات | حملة طبية تستهدف نزلاء سجن الفقيه بن صالح‎

حملة طبية تستهدف نزلاء سجن الفقيه بن صالح‎

حملة طبية تستهدف نزلاء سجن الفقيه بن صالح‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:29

نظمت مؤسسة السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، أمس، بشراكة مع مندوبية الصحة بالمدينة، حملة طبية متعددة التخصصات، وذلك في إطار الاحتفالات السنوية التي تخلدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنزيل.

وشارك في هذه الحملة مجموعة من الأطر الطبية الذين أجروا خلالها مجموعة من الفحوصات والكشوفات في عدة تخصصات لأغلب نزلاء المؤسسة، كما تم تمكين المستفيدين من الأدوية الضرورية.

وأوضح المنظمون أن "هذه المبادرة الإنسانية لقيت استحسانا كبيرا من طرف النزلاء، وخلفت أثرا إيجابيا في نفوسهم"، مشيرين إلى أن "الحملة الطبية تندرج ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى النهوض بالجانب الصحي، وتقريب الخدمات الطبية لفائدة النزلاء، وتحسين ظروف اعتقالهم داخل المؤسسات السجنية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdelghani الجمعة 30 نونبر 2018 - 09:53
هذا إن دل إنما يدل أن النزلاء يعانون اﻹهمال الطبي ... التطبيب حق اساسي من حقوق اﻹنسان و تتكلف به الدولة رغما عنها و يجب أن يتنفسه يوميا و ليس بالمناسبات و المزاج و خير من الجمعيات ... خصوصا في السجون حيث عدوى انتقال مرض من مريض إلى جميع النزلاء ... التطبيب واجب ياحمادي و ليس فضل و صدقة
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