24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مافيا العقار
- السِّكِيـــــــرْ
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- الإرث بتونس .. معركة بدون مجد
- وكيل الإدريسي يؤكد رغبة اللاعب تمثيل المغرب
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
"يوم التدريب" .. عندما يتلاعب الممثل بأعصاب ومشاعر المشاهدين (5.00)
مكتب السكك يساهم في تسهيل تنقل موظفي الصحة عبر "البراق" (5.00)
- العثماني: إنجازات الحكومة تكذّب مغالطات "السنوات السبع العجاف" - (83)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (79)
- ترويج كتب دينية على "فيسبوك" يعيد نقاش "عذاب القبر" إلى الواجهة - (79)
- إسلاميو الجزائر يربطون الدعوة الملكية بتضرر الاقتصاد المغربي - (75)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة طبية تستهدف نزلاء سجن الفقيه بن صالح
نظمت مؤسسة السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، أمس، بشراكة مع مندوبية الصحة بالمدينة، حملة طبية متعددة التخصصات، وذلك في إطار الاحتفالات السنوية التي تخلدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنزيل.
وشارك في هذه الحملة مجموعة من الأطر الطبية الذين أجروا خلالها مجموعة من الفحوصات والكشوفات في عدة تخصصات لأغلب نزلاء المؤسسة، كما تم تمكين المستفيدين من الأدوية الضرورية.
وأوضح المنظمون أن "هذه المبادرة الإنسانية لقيت استحسانا كبيرا من طرف النزلاء، وخلفت أثرا إيجابيا في نفوسهم"، مشيرين إلى أن "الحملة الطبية تندرج ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى النهوض بالجانب الصحي، وتقريب الخدمات الطبية لفائدة النزلاء، وتحسين ظروف اعتقالهم داخل المؤسسات السجنية".