حملة طبية تستهدف نزلاء سجن الفقيه بن صالح‎

هسبريس من الرباط

نظمت مؤسسة السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، أمس، بشراكة مع مندوبية الصحة بالمدينة، حملة طبية متعددة التخصصات، وذلك في إطار الاحتفالات السنوية التي تخلدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنزيل.

وشارك في هذه الحملة مجموعة من الأطر الطبية الذين أجروا خلالها مجموعة من الفحوصات والكشوفات في عدة تخصصات لأغلب نزلاء المؤسسة، كما تم تمكين المستفيدين من الأدوية الضرورية.

وأوضح المنظمون أن "هذه المبادرة الإنسانية لقيت استحسانا كبيرا من طرف النزلاء، وخلفت أثرا إيجابيا في نفوسهم"، مشيرين إلى أن "الحملة الطبية تندرج ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى النهوض بالجانب الصحي، وتقريب الخدمات الطبية لفائدة النزلاء، وتحسين ظروف اعتقالهم داخل المؤسسات السجنية".