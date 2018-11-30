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"بلوكاج" يُهدد "الماستر" بكلية الحقوق في فاس

"بلوكاج" يُهدد "الماستر" بكلية الحقوق في فاس
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:22

يعيش عدد من الطلبة الذين اجتازوا الاختبار الكتابي لولوج مسالك ماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة فاس على وقع انتظار طويل بسبب "البلوكاج" الذي تعيشه الكلية منذ اندلاع فضيحة بيع الماستر للطلبة.

ولازال عدد من الطلبة المرشحين ينتظرون إعلان نتائج الاختبار الكتابي منذ شهرين، ثم إعلان تاريخ مباريات الاختبار الشفوي لولوج ثمانية ماسترات في الكلية نفسها، لكن منشوراً لرئاسة الجامعة يمنع ذلك، في حين يتشبث منسقو سلك الماستر بضرورة إجراء المباريات الشفوية وفق الصيغة التي تم اعتمادها من طرف الوزارة.

ويتعلق الأمر بخمسة مسالك ماستر خاصة بالاقتصاد وثلاثة خاصة بالقانون، إضافة إلى إجازة مهنية. وقد انتقد رؤساء الشعب ومنسقو مسالك الماستر بالكلية، في بلاغ أصدروه، استمرار تأخير استدعاء الطلبة الناجحين في الاختبار الكتابي للمقابلة الشفوية، وطالبوا رئاسة الجامعة بـ"إيجاد حل فوري يتماشى والضوابط القانونية المنصوص عليها في الدفاتر الوصفية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأورد البيان: "إن رؤساء الشعب ومنسقي مسالك الماستر يرفضون مصادرة مبدأ استقلالية الشعب والمسالك في تدبير الشأن البيداغوجي، ويحملون إدارة الكلية ورئاسة الجامعة حالة الاحتقان التي تسود في كلية الحقوق بجامعة "ظهر المهراز"".

ونبه الأساتذة الجامعيون من "التداعيات المترتبة عن التأخير الحاصل في إتمام مسطرة الانتقاء بشأن مسالك الماستر، وما سيترتب عن ذلك من استحالة تدارك التأخير، وبالتالي التعطيل الواقعي لإمكانية فتحها، وهو ما سيؤدي إلى الإضرار المباشر بمصالح الطلبة والطالبات".

ويهدد منسقو المسالك بـ"التعطيل الاضطراري ومقاطعة كل الأنشطة العلمية والتدبيرية على مستوى الجامعة والكلية في حالة عدم التجاوب الفعلي والفوري مع مطلب الكشف عن النتائج الكتابية والتمكين من اجتياز الاختبارات الشفوية".

وأثار عدد من المتتبعين أن منع رئاسة الجامعة للاختبار الشفوي في سلكي الماستر والدكتوراه تجاوز للاختصاص، على اعتبار أن هذه المسالك تتم المصادقة على ضوابطها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وليست من اختصاص رئاسة الجامعة.

وكانت الكلية عرفت بداية الموسم الجامعي الحالي اندلاع فضيحة "بيع الماستر" بعد انتشار تسجيل صوتي بين طالب وأستاذ جامعي، يشترط فيه الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم. وتم إيداع هذا الأستاذ الجامعي، الذي كان مشرفاً على سلك الماستر في الكلية، السجن المحلي بفاس.

هذا الأمر دفع رئيس جامعة فاس إلى توجيه مذكرة إلى المؤسسات الجامعية التابعة يدعوها إلى تعليق المذكرات الوزارية السابقة بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه ومسالك الماستر والإجازة، وشدد على ضرورة "الامتناع عن برمجة اختبارات شفوية في المباريات، ومعالجة النتائج بوسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية وموضوعية وشفافة، تكون معلنة سلفا ومنقطة، لتحسب قيمتها بشكل آلي في عملية الانتقاء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طالب جامعي الجمعة 30 نونبر 2018 - 15:38
انا ضد فكرة الامتحان الشفوي.. لاني كنت ضحية له في عدة مرات..اجتاز الامتحان الكتابي..و في اشفوي يتم ترسيبي.. لاعلم بعد ذالك ان معظم منسقي الماستر يقومون بتخفيض نقط الكتابي ليجتاز اصدقائهم او اصحال المال الامتحان الكتابي بنقطة ضعيفة .. و يتأهلون في الشفوي فيتم ترسيب اصحاب الكتابي ب نقطة حسنة...و إنجاح اصحاب باك صاحبي.. مثلا في ماستر x.. مطلوب 50 مقعد اجتاز الامتحان الكتابي 100 شخص .. هناك من اجتاز الامتحان ب 90/100 او اكثر.. منسقي الماستر لا يحترمون الاولوية في الشفوي يعني نقط المرتعفة..بل مباشرة يرسبون اصحاب 90/100 و ينجحون اصحابهم اصحاب 50/100...
احيي أدارة كلية فاس على هذا القرار الجريئ و الشجاع و الذي يصب في مصلحة الطالب.. ادارة نزيهة مثلها مثل بعض مسالك الماستر في البيضاء و الي بدون شفوي.. اجتازت امتحانها ب نجاح و بأحقية .. وكل من يدرس فيها معي من النخبة و المتفوقين... لو كان الشفوي مثل الرباط او عين السبع او مراكش..لتم ترسيبنا
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2
2 - حسن الغنيمي الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:04
وجب اغلاق كثير من الماسترات لانها كلها صارت مشبوهة و فاسدة بل ان بعضا منها اصبح ملكية لعائلات معينة و كل ذلك بلا حسيب او رقيب و بلا اذنى ازمة ضمير مهني و اخلاقي...و الله عيب ان يصير الماستر في كثير من كليات المغرب مرتعا للفساد و تسجيل الاصحاب و الاهل في خرق للقانون و العمداء لا يتحركون و هم يعلمون ما يحصل في تلك الماسترات و يتسترون على البعض مشجعين اياهم على الرشوة و الفساد و الزبونية..اي عميد يعرف لائحة المسجلين و يقينا يعرف صلة القرابة للكثير من المسجلين باساتذة في نفس التكوين و بناس معروفين...كيف يتستر العمداء و الرؤساء و الاساتذة و النقابة و الاداريون على هذه الخروقات..أليسوا مغاربة؟ هل هم فاسدون الى هذه الدرجة؟ على الاقل وجب اخبار الرؤساء و الوزارة لاغلاق كل ماستر تحوم حوله شبهات الفساد لان ضرره اكثر من وجوده.... ليس فقط في فاس او وجدة او الرباط او المحمدية بل هي امور منتشرة في جميع الكليات لان الخلل ايضا في القوانين اذ تبيح الخروقات و من واجب الوزارة التدخل لايقاف كل هذه المهازل
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3 - Etudiant الجمعة 30 نونبر 2018 - 16:28
ربما هناك تخوف من جانب المسؤولين على الماسترات من تفجر فضائح جديدة متعلقة بظروف الإنتقاء والمباريات. لأنه و قع بيع و شراء قبلي كما بين التسجيل الصوتي في الصيف. إذ أصبح هناك تسجيل قبلي و فعلي عن طريق الهاتف و تسجيل شكلي عن طريق المباريات. الأنسب هو إغلاق الجامعة و إعلان نهايتها ليس في فاس فقط بل كل الجامعات.
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