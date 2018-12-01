يوم مفتوح بفاس يناقش حماية المعطيات الشخصية

هسبريس من الرباط

تنظم الجمعية المغربية للإنترنت، يوم 8 دجنبر بمدينة فاس، اليوم الوطني للإنترنت حول موضوع "حماية المعطيات الشخصية..واقع وآفاق"؛ وذلك تحت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالمدينة ذاتها.

ويهدف هذا النشاط، وفق بلاغ صادر عن الجهة المنظمة، إلى "الإجابة عن التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية بخصوص حماية المعطيات الشخصية في عالم يصبح رقميّا أكثر، يوما عن يوم".

كما سيسلط النشاط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد والمقاولات في مجال الخصوصية، الأمن وحماية المعطيات الشخصية، وذلك من خلال كلمات يلقيها خبراء محليون ودوليون، موجهة إلى أعضاء الجمعية، والتلاميذ والطلبة الباحثين، برئاسة رضوان المرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ورئيس الجمعية المغربية للإنترنت.

حري بالذكر أن اليوم سيكون مفتوحا في وجه العموم، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، في رحاب جامعية سيدي محمد بن عبد الله بفاس.