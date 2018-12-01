الدار البيضاء تستضيف اجتماع إدارة السلم والأمن

هسبريس من الدار البيضاء

تستضيف الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، بدءا من الاثنين المقبل إلى غاية الخميس السادس من دجنبر بمدينة الدار البيضاء، الاجتماع الخامس عشر لكبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي (إدارة السلم والأمن)، والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، والاجتماع الخامس عشر التوجيهي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لهيكل السلم والأمن في إفريقيا (أبسا).

وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الاجتماع يأتي "في إطار التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة، باعتبارها تمثل إحدى المجموعات الثماني التي يقوم عليها الاتحاد الإفريقي، ويعتبرها ركائزه الأساسية".

وأضاف المصدر ذاته أن "تنظيم هذا الاجتماع رفيع المستوى جاء بطلب من الأمانة العامة، خلال الاجتماع الرابع عشر الذي نظم في غشت الماضي بكينيا، بعد استرجاع مكانتها خلال السنتين الأخيرتين في تعميق التعاون المغاربي الإفريقي، وتوجت هذه الجهود بنيل شرف احتضان هذا الاجتماع".

وبخصوص المواضيع المطروحة على أجندة الاجتماع، أردفت الأمانة العامة أنه "سيتدارس تقييم برنامج هيكل السلم والأمن للمرحلة الثالثة (2017-2018)، وتحديد أولويات وتطلعات المجموعات الاقتصادية والإقليمية والآليات الإقليمية في القارة الإفريقية، في مجال دعم الأمن والسلم للمرحلة الرابعة (219-2020) من قبل الاتحاد الأوروبي".

وشدد اتحاد المغرب العربي على أن "هيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يهدف إلى منع الصراعات والتوسط فيها، ثم معالجة الأسباب الجذرية لها داخل القارة".