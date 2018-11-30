الأوقاف: خراب "مسجد تارودانت" يستدعي البناء

هسبريس من الرباط

تبعا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص مسجد الرحمة في مدينة تارودانت، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها لم تتوصل بأي سؤال حول الموضوع.

وأبرزت الوزارة ذاتها، في بلاغ توضيحي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن لا علم لها ولا في علم علماء تارودانت أن لهذا المسجد تاريخ تأسيس معروفا ولا تتجاهل الأوقاف الرواية الرسمية التي تقول بأقدمية هذا المسجد؛ غير أن الحالة التي صار إليها لا تمكن من ترميم يحافظ على معالم معينة.

وبالنسبة إلى حالة الخراب التي يوجد عليها هذا المسجد بناء على الخبرة التقنية في الموضوع، فإنها "تستدعي إعادة البناء كاملا؛ ولو كانت له معالم تاريخية مميزة لروعيت في البناء الجديد على أساس حالة تنطبق عليها القابلية للترميم كما هو معهود"، يقول البلاغ الذي أشار إلى أن "اللجنة التي تنظر في حالة المساجد التي ينبغي إعادة بنائها مكونة قانونيا من عدة أطراف؛ من بينها ممثل وزارة الأوقاف التي يؤخذ رأيها في البنايات التاريخية والتي يرأسها رئيس المجلس العلمي المحلي الذي يبقى غير تابع لوزارة الأوقاف عكس ما يروج"، يورد البلاغ.

واستطردت الوزارة الوصية على قطاع المساجد أن قرار الهدم أو البناء يصدر عن السلطات المحلية بناء على تقارير تقنية.

وفي هذا السياق، قال البلاغ بخصوص رخصة هدم وإعادة بناء مسجد الرحمة إنها صدرت من طرف السلطات المحلية بتاريخ 22 نونبر 2018.