تنسيقية الأساتذة "المقصيّين" ترى النور بتزنيت

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت مجموعة من الأساتذة "المقصيين" من خارج السلم بمدينة تزنيت عن تأسيس تنسيقية إقليمية لموظفي وزارة التربية الوطنية، يتجلى هدفها في الدفاع عن "حق جميع الأساتذة في الترقية خارج السلم".

وقررت التنسيقية الإقليمية للأساتذة "المقصيين" من خارج السلم، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، تشكيل لجنتها الإقليمية بمقر الاتحاد العام للشغالين، الأحد المقبل، "تفعيلا لتوصيات اللقاء الوطني لتنسيقية موظفي التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، الداعية إلى هيكلة الفروع الإقليمية والجهوية".

جدير بالذكر أن قطاع التربية الوطنية عرف ميلاد التنسيقية الوطنية لـ"موظفي التربية الوطنية للموظفين المقصيين من خارج السلم"، خلال شهر أكتوبر الماضي، بغية الدفاع عن أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي في الحصول على الترقية خارج السلم، على غرار أساتذة السلك الثانوي.