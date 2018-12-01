24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنهيمة: العولمة والهشاشة (5.00)

  2. "رايتس ووتش" ترصد "تعذيب" معتقلي الريف .. والرميد: تقرير ناقص (5.00)

  3. المديرية العامة للأمن تحتفي بفرسان الشرطة (5.00)

  4. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  5. قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وحدات طبية متنقلة لمحاربة الهشاشة بسوس

وحدات طبية متنقلة لمحاربة الهشاشة بسوس

وحدات طبية متنقلة لمحاربة الهشاشة بسوس
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 01 دجنبر 2018 - 08:38

أشرف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، الجمعة، بالجماعة الترابية "التمسية" الواقعة بنواحي إنزكان آيت ملول على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة، تتعلق باقتناء سبع وحدات طبية متنقلة مجهزة سيتم استغلالها لتنظيم قوافل طبية لفائدة الفئات الهشة، وخصوصا منها بالمناطق القروية بمختلف أرجاء النفوذ الترابي للجهة.

المشروع يأتي في إطار تفعيل برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز العرض الطبي بسوس ماسة، خُصّص له غلاف مالي يقدّر بـ 37 مليون درهم، حيث ساهمت فيه كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 12 مليون درهم ومجالس عمالتي وأقاليم الجهة بـ 12 مليونا وجهة سوس ماسة بـ6 ملايين درهم والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بـ6 ملايين درهم ومؤسسة الجنوب للتنمية والتعاون بمليون درهم، على أن تتكفل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمواكبة والتأطير والجمعية المغربية الطبية للتضامن بالتسيير والتدبير والتأطير.

وأُطلقت، اليوم، بالجماعة الترابية "التمسية"، تزامنا مع توقيع الاتفاقية سالفة الذكر، المرحلة الأخيرة من القوافل الطبية الجهوية، التي تنظمها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، لفائدة الفئات الهشة المستهدفة على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول.

وقد استفاد من المراحل السابقة من هذه العملية ما يناهز 42 ألف مستفيد ومستفيدة من ساكنة العالم القروي بالجهة، في تخصصات الجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب الأسنان، إلى جانب إنجاز العديد من التحاليل المختلفة والفحوصات العامة، وهي التي نُظّمت بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والجمعية المغربية الطبية للتضامن بغلاف مالي ناهز 3 ملايين درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.