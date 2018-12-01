وحدات طبية متنقلة لمحاربة الهشاشة بسوس

رشيد بيجيكن من أكادير

أشرف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، الجمعة، بالجماعة الترابية "التمسية" الواقعة بنواحي إنزكان آيت ملول على مراسيم توقيع اتفاقية شراكة، تتعلق باقتناء سبع وحدات طبية متنقلة مجهزة سيتم استغلالها لتنظيم قوافل طبية لفائدة الفئات الهشة، وخصوصا منها بالمناطق القروية بمختلف أرجاء النفوذ الترابي للجهة.

المشروع يأتي في إطار تفعيل برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز العرض الطبي بسوس ماسة، خُصّص له غلاف مالي يقدّر بـ 37 مليون درهم، حيث ساهمت فيه كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 12 مليون درهم ومجالس عمالتي وأقاليم الجهة بـ 12 مليونا وجهة سوس ماسة بـ6 ملايين درهم والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بـ6 ملايين درهم ومؤسسة الجنوب للتنمية والتعاون بمليون درهم، على أن تتكفل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالمواكبة والتأطير والجمعية المغربية الطبية للتضامن بالتسيير والتدبير والتأطير.

وأُطلقت، اليوم، بالجماعة الترابية "التمسية"، تزامنا مع توقيع الاتفاقية سالفة الذكر، المرحلة الأخيرة من القوافل الطبية الجهوية، التي تنظمها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، لفائدة الفئات الهشة المستهدفة على صعيد عمالة إنزكان أيت ملول.

وقد استفاد من المراحل السابقة من هذه العملية ما يناهز 42 ألف مستفيد ومستفيدة من ساكنة العالم القروي بالجهة، في تخصصات الجراحة العامة وطب وجراحة العيون وطب الأسنان، إلى جانب إنجاز العديد من التحاليل المختلفة والفحوصات العامة، وهي التي نُظّمت بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والجمعية المغربية الطبية للتضامن بغلاف مالي ناهز 3 ملايين درهم.