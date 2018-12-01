بعثة جراحية ترسم البسمة على شفاه عشرات الأطفال في طنجة

هسبريس – عبد الواحد استيتو

تحت الرئاسة الشرفية للأميرة للا مريم، وبشراكة مع اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة ووزارة الصحة، أطلقت جمعية عملية البسمة، الجمعة، عملية بسمة لعلاج التشوهات الخلقية في الوجه (شق الشفة وشق سقف اللهاة)، والتي ستستمر إلى غاية 8 دجنبر الجاري بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة.

وستشمل هذه العملية، وفق بيان صحافي، أزيد من 160 مريضا ينتظر توافدهم من مختلف جهات المملكة، "حيث سيتم التسجيل، الفحص والتحليلات الطبية يومي 30 نونبر و1 دجنبر بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة. وسيخضع المريض لعملية التشخيص الطبي، وعلى الفور ستتم دراسة السجلات، وستقوم لجنة طبية بإعداد قائمة رئيسية وقائمة تكميلية للمرضى، الذين سيكونون مؤهلين للخضوع لعملية خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 دجنبر 2018".

وستتطلب العلاجات المقدمة إلى هؤلاء المرضى، وفق المصدر ذاته، "تنقل فريق طبي ذي خبرة عالية من المتطوعين (مغاربة وأجانب)، معترف به من قبل جمعية عملية البسمة الدولية. ويتألف الفريق من خيرة الجراحين: أطباء التخدير، أطباء الأطفال، أطباء الأسنان، أخصائيو النطق وأخصائيون نفسيون، والممرضون، وكذلك مدراء وموظفون وأطر غير طبية".

وجمعية عملية البسمة "هي جمعية متخصصة في مجال الجراحة وتحسين صحة وحياة الأطفال في جميع أنحاء العالم عن طريق تصحيح التشوهات الخلقية في الوجه، حيث تزاول نشاطها الإنساني تحت الرئاسة الشرفية للأميرة لالة مريم، وتوفر الرعاية الطبية والمتابعة الصحية للأطفال بالمجان، الشباب وحتى الكبار".

وأنجزت الجمعية أكثر من 11000 عملية جراحية في جميع أنحاء المغرب. كما أصبحت الجمعية تعتمد على طاقم مغربي، "صار، على مر السنوات وبعد التدريب والحلقات الدراسية والمؤتمرات، وبعثات في جميع أنحاء العالم، يتمتع بتقنية عالية سمحت له بالمشاركة في بعثات وطنية ودولية".

كما تعد عملية البسمة المغرب من أنشط فروع عملية بسمة الدولية المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية، بل أنجعها، "حيث نظمت شهر يناير الفارط البعثة الثالثة للجراحة التقويمية المعقدة (Orthognathie) في سابقة من نوعها بالمغرب".

وعرفت هذه البعثة مشاركة عدد من كبار الجراحين المغاربة والأجانب، وتكللت بنجاح كبير"، وفق ما أكدته فوزية جبارة محمودي، النائبة الأولى للرئيس والمؤسسة الشريكة لعملية البسمة بالمغرب، ونائبة رئيس عملية البسمة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

حري بالذكر أن عملية البسمة المغرب انطلقت بشكل رسمي عام 1999، مع العلم أن أول بعثة تمت قبل تأسيسها رسميا كانت سنة 1998 لتنجز بعد ذلك 105 بعثات. وستكون هذه الحملة بطنجة هي البعثة 106 لعملية البسمة في المملكة.

للاستفسار حول البعثة الجراحية بمدينة طنجة، يرجى الاتصال بـ:

0661427935

0661477910