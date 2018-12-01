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تدابير جديدة لتحسين الاستقبال بمطار مراكش المنارة

تدابير جديدة لتحسين الاستقبال بمطار مراكش المنارة
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 01 دجنبر 2018 - 13:18

بعد ما أثارت مدة الانتظار الطويلة بمطار المنارة بمراكش استياء وغضب المسافرين والمهنيين بقطاع السياحة، ترأس والي جهة مراكش-أسفي اجتماعا بحضور ممثلين عن المصالح المركزية والمحلية المعنية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة بهذا المرفق وإيجاد حلول لبعض الاكراهات التي يعرفها، وخاصة إشكالية طوابير الانتظار نتيجة زيادة الرحلات وارتفاع عدد الزوار، وفق ما جاء في بيان لولاية جهة مراكش توصلت به هسبريس.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف الصعوبات والإكراهات التي يعرفها المطار، بناء على معطيات وإحصائيات دقيقة، ليتسنى على ضوئها لمختلف المتدخلين اقتراح الحلول الناجعة كل حسب اختصاصه على المدى القريب والمتوسط لتسهيل عمليات العبور، خاصة وأن المدينة تستعد لاستقبال أعداد هامة من السياح لقضاء حفلات رأس السنة، بالإضافة إلى المؤتمرات التي ستحتضنها في الأسابيع المقبلة.

وتابع البيان أنه "بعد تقييم الحصيلة الايجابية المسجلة بفضل التدابير الأولية المتخذة في هذا المجال، والتي تجلت في تحقيق تحسن هام على مستوى مدة اجراءات المرور، تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتتبع والسهر على تنفيذ التدابير التي أجمع عليها المشاركون في هذا الاجتماع".

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن "لجنة التتبع ستعمل على الرفع من العنصر البشري، والاستغلال الأمثل للبنيات التحتية والتجهيزات التي يتوفر عليها المطار، لتقليص مدة الانتظار، مع توسيع الفضاء الخاص بإجراءات العبور عند الوصول وإنجاز الأشغال الخاصة بالممر السريع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مهاجر السبت 01 دجنبر 2018 - 13:27
ها العار..حسنوا من البنية التحية خارج المطار..حشومة و عار مدخل المطار يغرق بالامطار
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2 - الحمد السبت 01 دجنبر 2018 - 14:01
المطلوب إجراءات ملموسة و ليس تكوين لجن... و على ضوئها.....سنتتبع.......ثم القيام بدراسة تمكننا من تضييع الوقت...ثم الحال لا زال ما عليه: اجتماعات مراطونية بدون طائلة. و الله كنت في رحلة و عدت جد جد مرتاح وبعد 3 ساعات و نصف كرهت نفسي كأنني كنت في حلم جميل و فجأة..... كلكم مجربين مثل هذا الحلم. خاصة الناس الغيورين على وطننا الحبيب.
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3 - Souhail السبت 01 دجنبر 2018 - 14:11
كل المطارات في المغرب ، أما مطار محمد الخامس كارثة بكل المقاييس و السمسرة و المعاملة السيئة
عندما أود السفر ، الجمارك و الشرطة تعاملك على أنك متهم ، الله يسمح لهم بنية تحتية متدنية
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4 - محمد السبت 01 دجنبر 2018 - 14:25
صدق من قال اذا أردت أن تقبر مشكلة ما أحدث لها لجاننا
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5 - said السبت 01 دجنبر 2018 - 14:28
comme toujours au maroc, devant l'incompètence et la complexitè des decisions vu les multiples intervenants..la solution est creer des commissions donc une autre instance de decision qui va s'ajouter aux autres et rendre encore la solution plus complexe et ajouter peut etre des autres compètents a ceux qui ont creer le problème. pour l'amour de dieu! utilisez des simples scanners comme tout le monde pour copier la page des passeports avec les donnèes personelles en une seconde et c'est reglè
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6 - طاقم جوي السبت 01 دجنبر 2018 - 14:39
واحد الاختراع سميتو البوابة الالكترونية، يعني كتخرج من المطار و كذخل ليه ببصمة العين الي كتكون مسجلة في الجواز البيومتري، تقنية معممة عالميا و سهلة في جميع المطارات ، لا تستلزم سوى تجهيزات بسيطة، و لكن بلدنا يكره التكنولوجيا و يعبد القلم و الورق و الخطابات الخشبية و البيروقراطية اخر مرة في مطار البيضاء انتظرت ساعة و ربع لكي اختم لجواز! خصوصا ان رحلات الشركات تكون متقاربة في النزول و الاقلاع.
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