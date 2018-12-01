حملة طبية تخلص العيون من "الجلالة" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

يواصل فريق طبي تابع لـ"ليونز إنترناسيونال"، فرع الدار البيضاء، حملة طبية لإزالة المياه البيضاء أو ما يُعرف بـ"الجلالة"، وذلك لفائدة أزيد من 50 شخصا من الفئات المعوزة بإقليم اشتوكة آيت باها، ويحتضنها المركّب الجراحي للمستشفى الإقليمي المختار السوسي في بيوكرى، طيلة اليوم السبت وغد الأحد، بحضور مسؤولي وزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي.

سناء حرفي، رئيسة "ليونز إنترناسيونال" الدار البيضاء، أوردت في تصريح لهسبريس أن فريقا طبيا متخصصا في طب وجراحة العيون حلّ بمدينة بيوكرى من أجل إجراء عمليات جراحية لإزالة "الجلالة"، يستفيد منها العشرات من ساكنة اشتوكة آيت باها.

وقالت المتحدّثة إن التدخل التطوعي باشتوكة آيت باها "يُعد الثالث في هذه المنطقة، ويشمل خلال هذه السنة، بالإضافة إلى التدخّلات الجراحية، توفير كمية من الأدوية بقيمة 20 مليون سنتيم، ستوزع على المراكز الصحية بالإقليم أو خلال الحملات الطبية المزمع تنظيمها محليا؛ كما وزّعت مساعدات عينية على المستفيدين من الفئات الهشة".

المدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، رشدي قدار، قال في تصريح لهسبريس إن القافلة الطبية تدخل في إطار برنامج رعاية وتقليص آثار موجة البرد، الذي أعطى بشأنه الملك تعليماته، وزاد: "الهدف من الحملة هو استفادة نحو 60 من الفئات المعوزة التي تعاني من مشكل المياه البيضاء. وأنوه بنادي ليونز إنترنتاسيونال وكل المساهمين في إنجاح هذه المبادرة".

ومن جهته اعتبر خالد الريفي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة باشتوكة آيت باها، أن الحملة، "التي تدوم يومين، جاءت بتنسيق مع نادي ليونز إنترناسيونال؛ إذ أشرف فريق طبي تابع للمندوبية على تحديد لوائح المرضى، وإعدادهم لإجراء العمليات التي تكلّف بها أطباء النادي".