مئات المستفيدين من حملة طبية في جبال شيشاوة

إبراهيم مغراوي

بمشاركة أطر طبية وتمريضية، وبمساهمة طاقم طبي من إقليم الصويرة، نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم شيشاوة، بتعاون مع السلطات المحلية والإقليمية والجماعة الترابية إميندونيت، حملة طبية مجانية لفائدة ساكنة هذه الأخيرة، التي توجد بأعالي جبال الأطلس الكبير؛ وذلك تفاعلا مع التوجيهات الملكية لمواجهة موجة البرد القارس بالمناطق النائية.

وقدمت خلال هذه المبادرة التي تأتي في سياق المرحلة الثالثة من برنامج "رعاية " كشوفات وفحوصات مجانية استفاد منها حوالي 604 أفراد من الأطفال والنساء والرجال، في تخصصات عدة، منها الطب العام وطب القلب والشرايين وطب العيون والأسنان والمسالك البولية، وطب الأطفال والنساء والتوليد والأنف والحنجرة. كما تميزت الحملة باستعمال مختبر للتحاليل بالمكان.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة جندت لها الوحدات الصحية العمومية بالإقليم، واستعانت بتجهيزات طبية متنقلة، ووحدات طبية متحركة، والصيدلية المكلفة بتوزيع الأدوية بالمجان.