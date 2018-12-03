توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالواجهة المتوسطية، وبالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وسيكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، ومستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و6 درجات بالمرتفعات، و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، ومنطقة طنجة، وا لسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية، وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والريف والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسهول الشمالية، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية وبالقرب من السواحل، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الوسطى، وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا على طول السواحل الاطلسية.