طلبة مدارس عتيقة ينالون علاجات للأسنان باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استفاد تلاميذ مجموعة مدارس "بئرنزان"، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها، بالإضافة إلى طلبة المدرستين العتيقتين "إكنكا" و"سيدي بوسحاب"، من خدمات حملة طبية، تخصص طب الأسنان، طيلة يومي السبت والأحد، وهي المبادرة التي نظمتها جمعية "توادا الخير للتنمية"، بشراكة مع فرع الجنوب للجمعية المغرب لأطباء الأسنان، وبتنسيق مع مديرية التربية الوطنية والسلطات المحلية.

العربي الفرح، رئيس جمعية "توادا الخير للتنمية" بجماعة سيدي بوسحاب، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذا التدخل التطوعي "جاء تنزيلا لأهداف الجمعية، في شقها الاجتماعي"، مضيفا أن "الحملة تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من تلاميذ المؤسسة التعليمية وطلبة العلم بالمدارس العتيقة في المنطقة".

وأضاف المتحدّث "استهداف هذه الفئة نابع من تشخيص دقيق لحاجيات الفئة المستهدفة، بعد تسجيل عدد من أعراض الأمراض التي تصيب الأسنان، حيث جرى التنسيق مع الفريق الطبي للجمعية المغربية لأطباء الأسنان بالجنوب ومصالح وزارة التربية الوطنية، لأجل تحقيق هذا الهدف".

ومن جهته، أورد الدكتور حسن الصديقي، عضو فرع الجنوب للجمعية المغربية لأطباء الأسنان، أن "تدخّل الجمعية بهذه المنطقة القروية أتى لتقديم الخدمة الطبية في تخصصنا لفائدة التلاميذ وحملة القرآن بالمدارس العتيقة، وهي تدخل ضمن سلسلة الحملات الطبية التي تنفذها الجمعية بعدد من مناطق الجنوب، وفي تخصصات متعددة".

وزاد الصديقي أن القافلة تستهدف ما يُناهز 700 طفلة وطفل وطلبة المدارس العتيقة، وتتجلى الخدمات المقدمة خلال اليومين في علاج الأسنان وتنظيفها وقلعها، بالإضافة إلى تقديم نصائح توعوية، خاصة للأطفال في هذا العمر، ولذويهم، حول أهمية صحة الفم والأسنان".

المتحدّث ذاته قال إن "فريقا طبيا من الجمعية قد تجنّد من أجل إنجاح هذه المبادرة التطوعية المجانية، التي استوجبت توفير أدوية ومعدات وأجهزة تقنية مهمة للتشخيص والعلاج.. ويبقى الهدف هو خلق أرضية للاشتغال، بتنسيق مع الجمعية المنظمة والسلطات المحلية".

من جانبه، قال عبد العزيز لطيف، مدير مجموعة مدارس "بئرنزران"، إن النشاط "استهدف تلاميذ الوحدة المركزية للمؤسسة التعليمية ووحداتها الفرعية والمدارس العتيقة. وتضمنت فقرات المبادرة، بالإضافة إلى التدخل الطبي في تخصص طب الأسنان وحصص التوعية، فقرات موازية لفائدة الأطفال، بمناسبة الأسبوع الوطني للتعاون المدرسي؛ ضمنها تهييئ فضاء للقراءة وأنشطة ترفيهية".

وختم مدير مجموعة مدارس "بئرنزران" تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالقول: "نحن فخورون بمثل هذه المبادرات الإيجابية، التي تسعى إلى الارتقاء بالعمل التربوي".