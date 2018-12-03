قافلة طبية تستهدف ساكنة فقيرة في ناحية إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

زارت قافلة طبية متعددة الاختصاصات جماعة "التمسية"، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، حيث استفادت الساكنة المحلية من خدمات صحية توعوية وتحسيسية شملت كل البرامج الصحية خلال الفترة ما بين 29 نونبر المنصرم وفاتح دجنبر الحالي.

وتأتي هذه القافلة، التي نظمت بشراكة مع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة والجمعية المغربية الطبية للتضامن، في إطار الإجراءات التي اتخذتها المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة من أجل توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد وفي إطار تنزيل المخطط السنوي لبرنامج رعاية 2018 -2019 للتغطية الصحية بالمناطق المتضررة من الفيضانات المناطق المعزولة في الوسط القروي.

وقال بلاغ صادر عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، توصّلت به هسبريس، إن المديرية سالفة الذكر عبأت، لإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية، "أزيد من عشرين مهنيا، أطباء مختصين وعامين وممرضين وأطرا إدارية وتقنية وكذا بعض التجهيزات الطبية واللوجستية".

وقد همت الفحوصات الطبية التخصصات التالية، طب المعدة والأمعاء، طب الغدد والسكري، طب النساء والتوليد، طب الجهاز التنفسي، طب الأطفال، طب القلب والشرايين، طب الأسنان، طب العيون، الطب الباطني وكذا التحايل المخبرية، بالإضافة إلى توزيع أدوية بالمجان، حسب وصفات الأطباء.

وأورد البلاغ ذاته أن هذه القافلة استفاد منها 1751 مواطنة ومواطنا من ساكنة عمالة إنزكان آيت ملول، حيث "أجريت تحاليل مخبرية لـ90 مستفيدا وعدد مهم من الاستشارات الطبية المتخصصة، والموزعة على النحو التالي: 183 استشارة طبية في طب المعدة والأمعاء، 129 كشفا في طب الأمراض الجلدية، 127 فحصا في طب الغدد والسكري، 165 فحصا للنساء، و101 كشف للأطفال، 106 استشارات طبية تتعلق بأمراض القلب والشرايين، 124 فحصا في طب الجهاز التنفسي، 145 فحصا في طب الأسنان، 435 فحصا في طب العيون، منها 132 عملية جراحية (إزالة بياض العين)، إضافة إلى 161 اختبارا لفيروس نقص المناعة البشرية".