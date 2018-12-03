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كُتّاب وآراء
تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تحتج بمدينة شيشاوة
أقدم عشرات الأساتذة المتعاقدين بإقليم شيشاوة، أمس الأحد بمدينة شيشاوة، على تنظيم مسيرة احتجاجية انطلقت من مديرية التعليم وتوقفت أمام مقر عمالة الإقليم، تنديدا بما أسموه "تماطل الإدارة"، وللمطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي.
ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات من قبيل: "لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة" و"ايحرو ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح". كما طالبوا بمطالب محلية كصرف الأجور في مواعيدها، وأخرى وطنية كالإدماج في الوظيفة العمومية.
التعويضات العائلية وتعويضات التكوين وأجور فوج 2018 وما بقي من فوج 2017 ومستحقات لوائح الانتظار.. مطالب أخرى صدحت بها حناجر المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، التي تضامنت مع مدير مؤسسة تعليمية بمديرية القنيطرة، تم توقيفه بعد أن أعلن تضامنه مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.