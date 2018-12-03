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كُتّاب وآراء
جمعية للحراس العامين والنظار تتأسس في السراغنة
انتخب عزيز الشجعي رئيسا للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بقلعة السراغنة. فيما انتخب رحال الهزميري نائبا له، وموسى عزوزي كاتبا عاما، وإبراهيم بنسعيد نائبه. وعادت أمانة المال إلى عبد الوهاب لعبدات، وانتخب سعيد بوطيب نائبا له. أما عزيز ركيسي وعبد الفتاح دالي ومروان السعيد فقد انتخبوا مستشارين.
وتم انتخاب هذا المكتب خلال جمع عام تأسيسي انعقد الأحد، للدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية والوظيفية والمعنوية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية الفردية والجماعية، وتقوية الاتصال والتواصل بين المنتسبين للجمعية.
جدير بالذكر أن تأسيس هذا الفرع يأتي في ظرفية جد حساسة من تاريخ الجمعية، التي تقود عدة احتجاجات، إلى جانب مديري الابتدائي والثانوي، ضد مسؤولي وزارة التربية الوطنية، الذين يرفضون فتح حوار بشأن الملف المطلبي المشترك لهيئة الإدارة التربوية.