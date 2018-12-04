"قادمون وقادرون" تنظم تكوينا في الإعلام بتاونات

هسبريس من الرباط

نظمت حركة قادمون وقادرون، من خلال "الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل"، دورة تكوينية في مجال الإعلام والصحافة، أطرها الخبير المصري سكرتير التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الدكتور أحمد البهنسي، لفائدة أساتذة التعليم بإقليم تاونات.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس أن "الدورة التكوينية افتُتحت في يومها الأول بكلمة ترحيبية لبوكير المجاوي، مدير مؤسسة BBB SCHOOL، تلتها كلمة إسماعيل علالي، رئيس حركة قادمون وقادرون- الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل، حيث ثمّن الصلات العلمية وروابط الصداقة والأخوة، والتلاقح الثقافي الذي يميز العلاقات المغربية المصرية عبر التاريخ، بعدها قدم ورقة تعريفية عن الدكتور أحمد البهنسي، وإسهاماته في مجال الصحافة والترجمة والدراسات المقارنة، فضلا عن خلقه لزاوية صحفية بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تهتم بتاريخ المغرب وجديد أخباره في شتى صنوف المعرف".

وأضاف البلاغ أن أحمد البهنسي، المدرب المعتمد لدى مؤسسة كامبريدج الدولية، عرّف في كلمته المشاركين بخصائص مهارة التحرير الصحفي ومقوماته وأهم فروعه من خلال اعتماد طريقة الحوار التفاعلي. أما أشغال اليوم الثاني، فقد ركزت على الشق العملي وطرائق تقديم الخبر الصحفي العاجل وأنواعه، ومميزات الكاريكاتير، وأدواره الوظيفية".

واختتمت أشغال الدورة التكوينية، يضيف البلاغ، "بتقديم شهادة العضوية الشرفية في حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل للدكتور أحمد البهنسي، وتذكار مدينة تاونات، سلمته الأستاذة وفاء مدون، القيادية في الهيئة ذاتها، عربون محبة وتقدير وتثمين للصداقة المغربية المصرية، فيما تناول البهنسي الكلمة، وعبر من خلالها عن فرحه بزيارة بلده الثاني المغرب، وإعجابه بمدينة تاونات وحفاوة الاستقبال والترحيب التي حظي بها من لدن أعضاء المكتب التنفيذي لحركة قادمون وقادرون-الهيئة التعليمية لتاونات المستقبل، وسكانها وسلطاتها، وافتخاره بالانتساب لصرح الحركة وعضويتها الشرفية".

وجاء في ختام البلاغ أنه "تم توزيع شواهد التدريب الصحفي العملي وتمكين المشاركين من حقيبة الصحفي المتدرب خلال حفل أقيم على شرف الضيف، تخللته وصلات موسيقية بقيادة الفنانين عزيز بكوري وحميد سفير".