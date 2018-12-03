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الرئيسية | جهات | وفد من جهة الشرق يشارك في مؤتمر بالجزائر

وفد من جهة الشرق يشارك في مؤتمر بالجزائر

وفد من جهة الشرق يشارك في مؤتمر بالجزائر
هسبريس من وجدة
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 23:04

يشارك مجلس جهة الشرق بوفد يتكون من عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، ونائبيه الطيب المصباحي وسعيد بعزيز، في مؤتمر الأطراف المتعاقدة في غرب المتوسط، المنعقد بالجزائر العاصمة اليوم وغدا الثلاثاء، تحت شعار "نحو إجراءات زرقاء واقعية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي".

وقام عبد النبي بعوي والوفد المرافق له بعقد لقاءات عدة مع الجهات الفاعلة في ميدان الاقتصاد الأزرق بالجزائر، باعتباره يمثل رافعة استراتيجية للتنمية المندمجة والمستدامة.

وثمن المشاركون في المؤتمر المقترحات التي تقدمت بها جهة الشرق المتعلقة بإحداث المعهد الدولي لمهن البحر، واختيارها لاحتضان مشروع عبارة عن إنشاء قرية سياحية نموذجية تندرج في نطاق السياحة البحرية الساحلية، التي تستهدف احترام البيئة والتنوع البيولوجي وتحظى باهتمام الدول الأطراف.

وللإشارة، فالمؤتمر ينكب على دراسة التنمية المستدامة من نافذة استغلال وتطوير الاقتصاد الأزرق وجعله فضاء حقيقيا للتشغيل، ويترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، بحضور شخصيات على رأسها حسن عبد الخالق، السفير المغربي بالجزائر، ووفد من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية المغربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي للدول المشاركة، وممثل الاتحاد الأوروبي بالجزائر، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وممثل اتحاد المغرب العربي.

ويذكر أن مشاركة مجلس جهة الشرق في المؤتمر تأتي لكون المجلس عضوا في اللجنة الأورومتوسطية.

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