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كُتّاب وآراء
طلب الطب بطنجة يحتجون بالإضراب عن الدارسة
قرّر طلبة الطب بطنجة الانقطاع عن الدراسة، خلال كل من يوم أمس الثلاثاء وأيضا غدا الخميس، احتجاجا ضد ما يسمونه بـ "الكلية الوهمية"، ويتعلق الأمر بكلية الطب بطنجة التي لم يتم إنهاء الاشتغال بها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وحسب ما أعلنه الطلبة ضمن بيان موقع من لدن كل من مكتب طلبة الطب بطنجة وأيضا التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، فإن الإضراب سيشمل كلا من الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الاستشفائية، ناهيك عن عزمهم الاستمرار في ارتداء الشارات السوداء طيلة فترات التداريب الاستشفائية.
ويتابع طلبة الطب، طيلة السنوات الثلاث الماضية، دراستهم بمدرجات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، مؤكدين أنه "تواجههم صعوبات في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية"، "ناهيك عن مشكل ضيق الحيز المخصص في مكتبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والنقص المهول في الطاقم الإداري والتجهيزات".
وأعلن البيان أنه جرى تقديم عهود واهية للطلبة "بافتتاح الكلية نهاية الشهر الماضي، بعد تقديم آجال للافتتاح طيلة السنوات الثلاث الماضية إثر استمرار مشاكل التزويد بالماء والكهرباء وغياب طريق معبدة للولوج إلى الكلية".
وانتقد الطلبة كذلك ما أسموه "غياب توضيحات حول مشروع المستشفى الجامعي، الذي من شأنه المساهمة في تكوين الطلبة الأطباء في ظروف تسمح بممارسة التداريب الاستشفائية والاستفادة من التقنيات الحديثة"، إضافة إلى "عدم الرد على طلب الاستماع والملفات المطلبية التي قدمت غشت الماضي إلى كل من الكتابة العامة لوزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم العالي".
وأوضح البيان أن هناك "تدنيا" في حالة المستشفيات، وأيضا "غياب التجهيزات وكذا ضيق المصالح وصغر المستشفيات وما له من انعكاسات على السير العادي للتداريب الاستشفائية"، منتقدين كذلك "سوء تسيير جامعة عبد المالك السعدي لكلية الطب، التي تظل إلى حدود الساعة وهمية تفتقر لأدنى شروط التكوين الطبي".
ونظّم أزيد من مائة طالب من كلية الطب والصيدلة بطنجة، في وقت سابق، وقفة احتجاجية تنديدا بعدم افتتاح المؤسسة الجامعية، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات الحصص التطبيقية نتيجة لعدم توفر قاعات ومعدات الدروس.