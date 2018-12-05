حملة ترصد سرطان الثدي في صفوف نساء وزان

هسبريس من وزان

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان حملة تحسيسية للكشف عن سرطان الثدي، تحت شعار "فحصك الآن.. أمان واطمئنان"، احتضنها المركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بمدينة وزان بهدف التوعية والتحسيس وتشجيع النساء على الإقبال على الفحوصات الطبية المبكرة.

المبادرة، التي استمرت على مدى يومين، تندرج ضمن سلسلة من الحملات الطبية لفائدة النساء اللواتي تفوق أعمارهن 45 سنة، تقوم بها فرق طبية متنقلة، وتشمل التحسيس والفحص المبكر على سرطان الثدي من خلال إجراء كشوفات وفحوصات مختصة "بالماموكرافي" وفحص الثدي بالصدى بالإيكوغرافي.

مصدر مسؤول من مندوبية صحة وزان قال إن حملة الكشف والتحسيس شهدت إجراء أزيد من 25 كشفا بـ"الماموغرافي" في إطار دعم جهود الفحص المبكر لسرطان الثدي، داعيا النساء إلى الشروع في الفحص الذاتي عن سرطان الثدي والتوجه إلى أقرب مركز صحي أو إلى المستشفى الإقليمي التي يتوفر على أجهزة متطورة وأطباء اختصاصيين قادرة على تأكيد الإصابة من عدمها، موضحا أن "الكشف المبكر يساعد على علاج المرض بأقل الأضرار الممكنة".