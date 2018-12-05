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كُتّاب وآراء
عمال مناجم سكساوة يحتجون أمام ولاية مراكش
احتج حوالي 300 عامل بمناجم سكساوة المتواجدة بدائرة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، أمس الثلاثاء، أمام ولاية جهة مراكش أسفي، للدفاع عن حقوقهم والتنديد بالأوضاع التي يعيشونها، واصفين إياها بـ"المزرية"، بعد إيقاف أجورهم لأكثر من أربعة أشهر من طرف الشركة المشغلة، بدعوى أنها تواجه الإفلاس ولم تستخرج ذرة معدن.
ورفع المحتجون شعارات عدة من قبيل: "حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسها ولو أعدموني"، مطالبين بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة تحت إشراف السلطات ذات الصلاحية، ومستنكرين حرمانهم من أجورهم، وقطع الكهرباء والماء عن منازلهم وإغراقهم في الديون لدى محلات المواد الغذائية، حسب تصريحات متطابقة استقتها هسبريس.
وكان العمال المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية نظموا اعتصاما أمام مقر عمالة إقليم شيشاوة، منذ مساء الخميس الماضي، ورفعوه بعدما قضوا حوالي 72 ساعة في العراء، للتنديد بـ"تماطل الإدارة في إيجاد حل نهائي للمشكل المطروح والتراجع عن كل الاتفاقيات محليا ووطنيا".
ودخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم إمنتانوت على خط الاحتجاج المذكور، إذ اعتبر محمد أنفلوس، الكاتب الإقليمي للتنظيم، أن "التضامن الفعلي مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان لا يتم بإصدار البيانات فقط، بل بمتابعة أوضاعهم ومشاركتهم إياها، وتأطيرهم وتعبئتهم لفك العزلة والحصار عنهم، وخروجهم للدفاع عن حقوقهم"، مضيفا أن "المحتجين التهمت أجورهم بعدما نهبت ثروات المنطقة، وتم تدمير الأرض والماء والبيئة"، على حد قوله.