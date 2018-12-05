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الرئيسية | جهات | مطالبون بسيارة إسعاف يعلقون الاعتصام باكنيون

مطالبون بسيارة إسعاف يعلقون الاعتصام باكنيون

مطالبون بسيارة إسعاف يعلقون الاعتصام باكنيون
هسبريس من تنغير
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 01:55

قررت ساكنة دوار تولوالت، التابع للنفوذ الترابي للجماعة القروية اكنيون بإقليم تنغير، رفع الاعتصام الذي خاضته منذ 13 يوما، بإقليم زاكورة، بعد لقاء عقده رئيس دائرة بومالن دادس معها مساء أمس الثلاثاء.

ورفعت الساكنة التي قضت 13 يوما من الاعتصام والمبيت في العراء شكلها الاحتجاجي الذي طالبت من خلاله بتمكينها من سيارة إسعاف، بعد حوار وصفته بـ "الجدي والواقعي" فتحه معها المسؤول سالف الذكر، الذي أكد لها أن تسليم سيارة إسعاف لدوار واحد ليس ممكننا نظرا إلى العدد الكبير من الدواوير التي تتواجد بجماعة اكنيون، حسب تصريحات متطابقة للساكنة المحتجة.

محمد اعنوني، من الساكنة المحتجة، أوضح أن "الساكنة قررت تعليق شكلها الاحتجاجي بعدما اقتنع الجميع بضرورة خلق أجواء إيجابية للحوار"، مشيرا إلى أن "رئيس الدائرة طلب من الساكنة إرسال لجنة مكونة من أربعة أشخاص لعقد لقاء مع عامل الإقليم بالنيابة يوم الإثنين القادم"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المسؤول ذاته "طلب من المحتجين خلق أجواء إيجابية للحوار، ولم يقدم لهم وعودا، بل أكد أن توفير سيارة إسعاف لدوار غير ممكن، لكنه أصر على فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة لمساعدتها في مجالات أخرى"، وفق تعبير المتحدث.

من جهتها، قالت نعيمة، وهي إحدى المشاركات في الشكل الاحتجاجي ذاته، إن "ساكنة تولوالت وبحكم موقعها الجغرافي وبعد المسافة الفاصلة بينها وبين أقرب مستوصف صحي، فهي تحتاج إلى سيارة إسعاف"، مشيرة إلى أن "هذا المطلب دفع الساكنة إلى المبيت في العراء وفي البرد لـ 13 يوما".

يذكر أن ساكنة دوار تولوالت، بإقليم تنغير، خاضت اعتصاما ومبيتا في العراء لمدة 13 يوما بمركز الجماعة الترابية تزارين، التابعة لإقليم زاكورة، من أجل المطالبة بتمكينها من سيارة إسعاف سبق لعامل إقليم تنغير أن وعدها بها، وشارك في الاعتصام الأطفال الذين قاطعوا الدراسة لليوم الرابع عشر.

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