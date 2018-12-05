خدمات الهاتف والأنترنت تغضب أهالي اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تشتكي ساكنة مجموعة من الدواوير المتواجدة بالسفح الغربي للجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، من الوضع المتردي لخدمات الاتصالات، وما يُرافق ذلك من مشاكل تواصلية وخدماتية، وفق إفادات متطابقة استقتها هسبريس من عين المكان.

وتطالب الساكنة المتضررة، عبر شكايات سبق أن رُفعت إلى المسؤولين محليا وإقليميا، بـ "التدخّل لحث الفاعلين في مجال الاتصالات بالمغرب على تجويد خدماتهم بهذه المناطق المهمشة، ومعالجة الاختلالات المُلازمة لاستعمال شبكة الاتصالات، متمثلة في غياب خدمات شبكة الهاتف المحمول، بما يسمح للساكنة من الاستفادة من شبكة اتصالات ناجعة تحول دون المشاكل المطروحة على المستويين التواصلي والخدماتي".

لحسن بوشوار، فاعل جمعوي بجماعة سيدي عبد الله البوشواري، قال في تصريح لهسبريس إن "مشكل التغطية بالشبكة الهاتفية والأنترنت عمّر طويلا دون أن تجد شكاياتنا آذانا صاغية لدى المسؤولين".

وأضاف المتحدّث أن دواوير "تييوت، تازامان، تاسيلا، تمجلوجت، إكر أمزيل، إيبوزارن وغيرها، مازال إجراء المكالمات الهاتفية فيها أمرا صعبا، ويصير مستحيلا في أحيان كثيرة، بسبب ضعف الشبكة".

وأمام "عدم توفر إمكانية الاتصال والتواصل باستعمال خدمة الهاتف والأنترنت، التي تضمن الاندماج في الحياة العامة بكل أبعادها، نطالب الفاعلين في مجال الاتصالات بـالالتفات إلى الساكنة المتضررة، وذلك من أجل تحسين تغطية المنطقة بهذه الخدمة"، يقول الفاعل الجمعوي ذاته.