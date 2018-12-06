توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل، بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى ومن المحتمل أن تبقى خلال النهار.

وسيكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بالمرتفعات، في حين سيكون الطقس مستقرا مع سماء صحوة إلى قليلة السحب بمجموع ربوع البلاد، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية، وما بين 11 و16 درجة بالسهول وسواحل المحيط وسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل الشمالية والوسطىن وما بين 23 و28 درجة بالسهول الوسطى وسوس وشرق الاقاليم الجنوبية وقرب السواحل الجنوبية، وما بين 28 و33 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول السواحل الاطلسية.