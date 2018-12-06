مسابقة وطنية تشجع تلاميذ المغرب على الإبداع

هسبريس من الدار البيضاء

تُنظم ثانوية "سجلماسة" بمدينة الرشيدية، لأول مرة بالمغرب، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، مسابقة وطنية باللغة الإنجليزية مُوجهة أساسا إلى التلاميذ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشجيع الشباب المغربي على الانتقال من تعلم اللغة الإنجليزية إلى استعمالها في الحياة اليومية، سواء في المجال التواصلي أو الإعلامي.

ومن أجل المشاركة في المسابقة الأولى من نوعها، التي تحمل شعار "إذا كنت قائدا، ماذا ستفعل لتحقيق مستقبل أفضل لبلدك؟"، يجب تسجيل شريط لا يتعدى خمس دقائق، يُناقش فيه التلميذ موضوعا معينا باللغة الإنجليزية مع أي مواطن مغربي.

وتنتهي مسابقة "تحدي سجلماسة" يوم 31 دجنبر، فيما سيتم تسليم الجوائز في نهاية الأسدس الأول من الدراسة، بحيث سيفوز التلميذ الأول بمبلغ مالي قدره 2000 درهم، بينما خُصص مبلغ 1000 درهم للفائز الثاني، و500 درهم للفائز الثالث.

وفي هذا الصدد قال الحسين نعيم، المشرف على نادي القراءة بثانوية سجلماسة، إن المسابقة "تهدف إلى استعمال الإنجليزية في الشارع، ومن ثمة تشجيع التفكير الإيجابي عوض النقد من أجل النقد، وغياب الفكر المبدع، إلى جانب تعزيز الثقة بالنفس، بسبب غياب مادة السيكولوجيا بالثانويات العمومية، التي يتعلم فيها التلميذ كيفية التغلب على الخوف والضغط".

وأضاف النعيم، في تصريح لهسبريس، أن "نادي القراءة لسجلماسة هو ناد تلاميذي يهتم بالقراءة الحرة، ويحمل على عاتقه مهمة نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب، ويعتمد اللغة الإنجليزية وسيلة وهدفا في الوقت نفسه، بحيث ينتقل تلاميذ الثانوية من مؤسسة إلى أخرى بغية مناقشة مواضيع مختلفة رفقة تلاميذ المؤسسات الواقعة في النفوذ الترابي لمديرية التربية الوطنية بالرشيدية".

"ستجتمع جميع ثانويات الرشيدية وسيتم توزيع جوائز هذه الدورة، بعدما انتقلت قافلة سجلماسة للعلم والمعرفة بين مختلف الثانويات العمومية. ونُناقش إما موضوعا أكاديميا أو قضية راهنة؛ ذلك أن المحطة الأولى تمحورت حول التعليم بالمغرب، بينما المحطة الثانية ناقشت الثقة في النفس وتشجيع التلاميذ على الإبداع، في حين ركزت المحطة الثالثة على أسلوب حياة المراهق؛ أما المحطة الرابعة فستناقش خلال الأسبوع الحالي العمل التطوعي والخدمة المدنية"، يردف المتحدث ذاته.

جدير بالذكر أن مشروع نادي القراءة سجلماسة، الذي يحمل شعار "قافلة سجلماسة للعلم والمعرفة"، نال الجائزة الثانية على الصعيد الوطني في مبادرة "تمكين"، التي نظمها المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية بالرباط.